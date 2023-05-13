Главный персонаж оказался нетрадиционной ориентации, хотя есть один нюанс.

Леди Димитреску еще в рамках рекламной кампании Resident Evil Village стала иконическим персонажем. Высокая пышная вампирша пленила сердца пользователей. Однако недавно один из сценаристов недвусмысленно намекнул, что женщина состоит в рядах ЛГБТК+.

Издание PinkNews, ориентированное на людей нетрадиционной ориентации, выпустило статью о девяти лесбиянках в играх, изменивших индустрию интерактивных развлечений. В список почему-то отнесли леди Димитреску. Авторы материала заявили, что настоящая сексуальная ориентация женщины не имеет значения, ведь она "всегда будет высокой вампирской леди, на которую действительно заслуживают квиры".

Отрывок из материала прокомментировал сценарист Resident Evil Village Энтони Джонстон на личном аккаунте в Instagram: "Я не могу говорить за всех остальных в Capcom, но, насколько я знаю, единственное, что в мужчинах возбуждает леди Димитреску — это их кровь". В своем сообщении разработчик подтвердил нетрадиционную ориентацию вампирши. Однако франшиза Resident Evil и все ее персонажи принадлежат Capcom. Так что официально говорить о вкусах леди Димитреску может только компания.

Видео дня

Коротко о Resident Evil Village

Действие Village разворачивается спустя несколько лет после событий седьмой части. Главный герой, Итан Уинтерс, вместе со своей женой Мией вернулся к обычной жизни, пытаясь забыть происшествие в доме семьи Бейкеров. Но вскоре у них на пороге появляется Крис Редфилд. Он убивает Мию, а Итана и его дочь Роуз забирает с собой.

В новой части игроки встретились с оборотнями, вампирами и прочими монстрами. А общий геймплей включал стрельбу, головоломки, сбор ресурсов и исследование местности.

На агрегаторе Metacritic игроки поставили Village 7,7 балла из 10-ти. А в Steam у игры 95% крайне положительных отзывов.

Вас также могут заинтересовать новости: