Игра сочетает в себе элементы "рогалика" и автобатлера.

Недавно студия Konfa Games и издательство tinyBuild выпустили в раннем доступе Steam "рогалик" Despot's Game: Dystopian Army Builder. Мы провели в проекте четыре часа и делимся впечатлениями о нем.

О чем игра

В Despot's Game пользователи должны пройти подземелье, которое делится на этажи. Каждый из них включает около десяти комнат. Локации генерируются случайным образом, чтобы забеги не повторялись. Основная механика Despot's Game: Dystopian Army Builder — сбор собственной армии. На старте прохождения игроку выдается начальный отряд из трех бойцов. Количество солдат в группе можно увеличить, но для этого нужно накопить жетонов. Они выдаются за победы в сражениях.

При посещении магазина, который случайно возникает на уровнях, пользователь может купить людей. Новички изначально не обладают классом и имеют слабые характеристики. Чтобы определить их специализацию, нужно оружие. Пушки и всякие магические устройства тоже покупаются в магазине.

Игроку необходимо тщательно думать, бойцов какого класса создавать. У солдат каждой специализации есть навыки, но доступ к ним открывается лишь при соблюдении указанного условия. Пользователю требуется собрать в отряде несколько персонажей одного класса с разным оружием. Обычно нужно два или три солдата. Дальнейшее увеличение их количества в армии усилит способность. Правда, граничный бонус тоже имеется.

В битвах персонажи накапливают опыт и повышают свой уровень. Это автоматически увеличивает их параметры атаки, скорости передвижения, защиты и так далее. Дополнительно улучшить бойцов помогут мутации, которые покупаются за те же жетоны. Они также добываются за участие в случайных событиях, правда, не всегда обладают положительным эффектом. Отрицательные бонусы тоже легко схлопотать.

Это, по сути, все геймплейные механики. В сражениях пользователь не может управлять бойцами — он лишь расставляет их на позиции и жмет кнопку "бой". Дальнейший исход зависит от врагов и мощи отряда игрока.

Преимущества и недостатки

Despot's Game: Dystopian Army Builder предложила любопытную комбинацию автобатлера и "рогалика". Она приятно радует вариативностью оружия, с помощью которого создаются бойцы. Формировать свою армию в соответствии с текущими нуждами, чтобы получить тактическое преимущество в битвах, действительно интересно. Однако сейчас Despot's Game обладает двумя заметными недостатками.

Проблемы с балансом. В проекте ощущается плохо настроенная кривая сложности. Бывает, проходишь себе спокойно этаж и не встречаешь особого сопротивления. А потом в одной из комнат появляется отряд, который уничтожает всех бойцов. И ведь ничто не предвещало беды. Усугубляется проблема тем, что после гибели прохождение начинается заново, как во всех "рогаликах".

Недостаточное количество контента. Despot's Game: Dystopian Army Builder вышла в раннем доступе и явно будет развиваться. Но сейчас в ней не хватает разнообразия врагов и мало побочных квестов. Те миссии, что уже реализованы, забавные, но повторять их в каждом забеге не особо хочется.

Автор: Назар Степорук