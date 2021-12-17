Усэйн Болт научился побеждать именно благодаря интерактивным развлечениям.

Усэйн Болт — это самый знаменитый легкоатлет на Земле. Он 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. В своей дисциплине спортсмен установил сразу несколько рекордов – в беге на сто и двести метров, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки. Недавно Усэйн Болт дал интервью и рассказал о том, как видеоигры научили его достигать победы.

Как передает портал IGN со ссылкой на первоисточник, легкоатлет заявил: "Я бы сказал, я чувствую, что это [видеоигры] как бы помогло моему голоду. Понимаете, о чем я? Всегда хочется побеждать. Но мне кажется, что это в какой-то степени помогло в легкой атлетике, потому что теперь, когда ты выходишь на дорожку, у тебя такой же менталитет, как и во время игры в видеоигры. Ты просто хочешь победить".

Усэйн Болт также согласился с утверждением, что мог бы стать киберспортсменом или стримером. Однако он слишком рано для этого родился: "Я думаю, что в молодости я очень сильно увлекался видеоиграми, потому что иногда я пропускал тренировки, чтобы пойти в магазин видеоигр и поиграть в них. Мой тренер звонил отцу и говорил: "Слушай, он сегодня не пришел на тренировку". Отец спрашивал: "Почему ты не пошел на тренировку?" А у меня не было ответа. Понимаете, о чем я? Так что я точно знаю только то, что если бы у нас было то, что есть сейчас, я бы гарантированно стал геймером".

Важность заявления Усэйна Болта

Видеоигры до сих пор принято демонизировать. Их часто делают причиной преступлений и агрессивного поведения среди подростков, несмотря на научные исследования, которые доказывают обратное. Вон в новой версии "Ну, погоди" Волка сделали геймером — эта "вредная привычка" заменила курение и употребление алкоголя.

Знаменитый легкоатлет доказал, что увлечение видеоиграми помогает добиваться успеха. Это вполне здоровое занятие, если знать меру.

Вас также могут заинтересовать следующие материалы:

Автор: Назар Степорук