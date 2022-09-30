Ее исполнил известный композитор Инон Зур.

Bethesda Game Studios продолжает делиться подробностями своей следующей экшен-RPG Starfield. На этот раз студия опубликовала главную музыкальную тему игры. Ее на пианино исполнил известный композитор Инон Зур.

Мелодия хорошо подходит под атмосферу проекта. В ней ощущается величие далекого космоса, важность миссии главного героя, загадочность и неизвестность.

Инон Зур в очередной раз доказал, что хорошо чувствует игры, над которыми трудится. Он прославился, как композитор Dragon Age и Fallout, а к его недавним работам относятся Outriders и Syberia: The World Before.

Кадры с Зуром, играющим на пианино, прерываются вставками из Starfield. Однако ничего нового разработчики не показали. Все фрагменты в свежем ролике взяты из летней геймплейной демонстрации.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S.

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