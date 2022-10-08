Это первая хоть сколько-нибудь официальная информация о грядущих проектах во франшизе.

Инсайды и слухи о новых частях Silent Hill регулярно появлялись на протяжении последних двух лет. В Сеть даже успела просочиться секретная документация, в которой были упоминания всех новых игр серии, которые находятся в разработке. Konami никак не комментировала заявления информаторов и утечки, а вот режиссер следующего фильма Silent Hill все-таки проговорился в одном из интервью.

Кристофер Ганс в разговоре с французским порталом MaG (перевод опубликовали на ResetEra) заявил: "Я работаю с Silent Team, создателями оригинала из Konami, в разработке находятся несколько игр, пока мы говорим, над ними работают несколько команд, с большой линейкой игр. Они будут возрождать франшизу, я думаю, что они были действительно впечатлены успехом ремейков Resident Evil, которые, очевидно, являются исключительными играми".

Ганс добавил, что не знаком со всеми студиями-разработчиками новых частей Silent Hill. Но, по его словам, над прямым продолжением франшизы трудятся авторы первых двух игр серии.

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Какие игры во вселенной Silent Hill создаются

Официально Konami не анонсировала ни один новый проект в серии. Но благодаря информации от инсайдеров и журналистов, а также сентябрьской утечке стало известно о трех играх.

Польская студия Bloober Team трудится над ремейком Silent Hill 2. Разработчики добавят две концовки, улучшат головоломки, реализуют камеру от третьего лица, запишут новые анимации и подтянут искусственный интеллект.

Полноценная пятая часть франшизы находится в разработке и будет показана на презентации Sony. Кто занимается ее созданием, пока неизвестно, но игра выйдет в 2024 году.

Annapurna Interactive выпустит небольшой эпизодический хоррор во вселенной Silent Hill в 2023-м. Подробности и платформы пока не разглашаются. Эта игра могла недавно получить возрастной рейтинг в Корее.

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