Инсайды и слухи о новых частях Silent Hill регулярно появлялись на протяжении последних двух лет. В Сеть даже успела просочиться секретная документация, в которой были упоминания всех новых игр серии, которые находятся в разработке. Konami никак не комментировала заявления информаторов и утечки, а вот режиссер следующего фильма Silent Hill все-таки проговорился в одном из интервью.
Кристофер Ганс в разговоре с французским порталом MaG (перевод опубликовали на ResetEra) заявил: "Я работаю с Silent Team, создателями оригинала из Konami, в разработке находятся несколько игр, пока мы говорим, над ними работают несколько команд, с большой линейкой игр. Они будут возрождать франшизу, я думаю, что они были действительно впечатлены успехом ремейков Resident Evil, которые, очевидно, являются исключительными играми".
Ганс добавил, что не знаком со всеми студиями-разработчиками новых частей Silent Hill. Но, по его словам, над прямым продолжением франшизы трудятся авторы первых двух игр серии.
Какие игры во вселенной Silent Hill создаются
- Официально Konami не анонсировала ни один новый проект в серии. Но благодаря информации от инсайдеров и журналистов, а также сентябрьской утечке стало известно о трех играх.
- Польская студия Bloober Team трудится над ремейком Silent Hill 2. Разработчики добавят две концовки, улучшат головоломки, реализуют камеру от третьего лица, запишут новые анимации и подтянут искусственный интеллект.
- Полноценная пятая часть франшизы находится в разработке и будет показана на презентации Sony. Кто занимается ее созданием, пока неизвестно, но игра выйдет в 2024 году.
- Annapurna Interactive выпустит небольшой эпизодический хоррор во вселенной Silent Hill в 2023-м. Подробности и платформы пока не разглашаются. Эта игра могла недавно получить возрастной рейтинг в Корее.