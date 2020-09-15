Украинский музыкальный фестиваль Respublica из-за пандемии COVID-19 в этом году состоится онлайн в игре Minecraft.
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Об этом организаторы мероприятия сообщили в своем Telegram-канале.
Ожидается, что во время фестиваля зрители смогут:
- слушать "вживую" трансляцию фестиваля Respublica FEST 2020;
- создавать собственные монументы или инсталляции вокруг крепости;
- исследовать воссозданную в игре Каменец-Подольскую крепость XIV века, которая занесена в список ЮНЕСКО и является одним из 7 чудес Украины;
- играть в мини-игры на Аллее общественных организаций.
Основатель Respublica Антон Зоин сообщил, что в игре воссоздадут локацию фестиваля во всех мелочах, построят сцену, гримерки, стенды общественных организаций, Каменец-Подольскую крепость крепость и ее окрестности.
Фестиваль состоится 25-27 сентября.
Что такое Respublica
Фестиваль Respublica-музыкально-художественный фестиваль современного уличного искусства, который проводился ежегодно в Каменце-Подольском. С 2018 года Respublica переехала в Молодежный парк города Хмельницкого.
Ежегодно фестиваль делится на художественную, литературную и музыкальную часть. Художественная часть происходит на территории старой и современной части города.
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