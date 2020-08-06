В сети появились новые подробности игры Resident Evil Village
14:33, 06 августа 2020Игры
182 0игры
В игре есть торговка, которая будет снабжать главного героя припасами.
В сети появились подробности игры Resident Evil Village / Capcom
В сети появились новые неофициальные подробности предстоящей игры Resident Evil Village.
Читайте такжеРемейк Resident Evil 3 разошелся тиражом в 2,7 миллиона копий
Информацией с сайтом Biohazard Declassified поделились тестеры, которые опробовали демоверсию игры.
- Resident Evil Village начинается со сцены, в которой жена главного героя Мия читает книгу своей дочери.
- Играя за Итана, можно будет исследовать дом и собирать заметки.
- После того как внезапно появившийся Крис Редфилд убивает Мию, он забирает Итана и его дочь с собой. В дороге их автомобиль попадает в аварию, после которой Крис и ребенок исчезают.
- В поисках телефона Итан набредает на хижину со стариком, которого показывали в трейлере. Вместе с ним игроку будет необходимо отбиваться от монстров, которыми управляет еще один противник.
- Старушка из трейлера - торговка, которая будет снабжать главного героя припасами, с также рассказывать слухи о замке и деревне.
Авторы материала предупреждают, что к выходу игры некоторые моменты могут измениться или так и остаться в версии для тестирования.
Напомним, в интервью японскому журналу Famitsu разработчики Resident Evil Village объяснили необычное название игры. По их задумке, оно должно обращать внимание на одного из "главных героев" истории - саму деревню, в которой будут происходить действия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter