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В сети появились новые подробности игры Resident Evil Village

14:33, 06 августа 2020
Игры
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В сети появились подробности игры Resident Evil Village / Capcom

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Информацией с сайтом Biohazard Declassified поделились тестеры, которые опробовали демоверсию игры.

  • Resident Evil Village начинается со сцены, в которой жена главного героя Мия читает книгу своей дочери.
  • Играя за Итана, можно будет исследовать дом и собирать заметки.
  • После того как внезапно появившийся Крис Редфилд убивает Мию, он забирает Итана и его дочь с собой. В дороге их автомобиль попадает в аварию, после которой Крис и ребенок исчезают. 
  • В поисках телефона Итан набредает на хижину со стариком, которого показывали в трейлере. Вместе с ним игроку будет необходимо отбиваться от монстров, которыми управляет еще один противник. 
  • Старушка из трейлера - торговка, которая будет снабжать главного героя припасами, с также рассказывать слухи о замке и деревне. 

Авторы материала предупреждают, что к выходу игры некоторые моменты могут измениться или так и остаться в версии для тестирования. 

Напомним, в интервью японскому журналу Famitsu разработчики Resident Evil Village объяснили необычное название игры. По их задумке, оно должно обращать внимание на одного из "главных героев" истории - саму деревню, в которой будут происходить действия. 

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