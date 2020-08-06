В сети появились новые подробности игры Resident Evil Village

В игре есть торговка, которая будет снабжать главного героя припасами.

В сети появились новые неофициальные подробности предстоящей игры Resident Evil Village.

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Информацией с сайтом Biohazard Declassified поделились тестеры, которые опробовали демоверсию игры.

Resident Evil Village начинается со сцены, в которой жена главного героя Мия читает книгу своей дочери.

Играя за Итана, можно будет исследовать дом и собирать заметки.

После того как внезапно появившийся Крис Редфилд убивает Мию, он забирает Итана и его дочь с собой. В дороге их автомобиль попадает в аварию, после которой Крис и ребенок исчезают.

В поисках телефона Итан набредает на хижину со стариком, которого показывали в трейлере. Вместе с ним игроку будет необходимо отбиваться от монстров, которыми управляет еще один противник.

Старушка из трейлера - торговка, которая будет снабжать главного героя припасами, с также рассказывать слухи о замке и деревне.

Авторы материала предупреждают, что к выходу игры некоторые моменты могут измениться или так и остаться в версии для тестирования.

Напомним, в интервью японскому журналу Famitsu разработчики Resident Evil Village объяснили необычное название игры. По их задумке, оно должно обращать внимание на одного из "главных героев" истории - саму деревню, в которой будут происходить действия.

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