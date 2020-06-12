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Capcom рассказала первые подробности об игре Resident Evil Village (видео)

14:02, 12 июня 2020
Игры
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Capcom рассказала первые подробности об игре Resident Evil Village / store.steampowered.com

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Действие восьмой части серии развернется через несколько лет после финала Resident Evil 7. Герои Итан и Мия вернулись к нормальной жизни, однако появление Криса Редфилда полностью меняет положение вещей. 

Итан отправится в заснеженную деревню, где будут происходить основные события игры. Разработчики называют деревню отдельным и очень важным персонажем Resident Evil 8. 

Представители компании также обратили внимание на один из ключевых артов игры. По их словам, в нем содержится много информации о всей Resident Evil Village.

Ключевой арт игры / residentevil.com

Напомним, восьмая часть хоррора Resident Evil с подзаголовком Village была анонсирована 11 июня на презентации PlayStation 5. 

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