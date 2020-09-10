Официально про ремейк разработчики сообщат сегодня на трансляции Ubisoft Forward.

В сети появился рекламный ролик ремейка экшена Prince of Persia: The Sands of Time – одной из самых известных частей серии. Видео было раньше времени опубликовано на странице цифрового магазина Uplay.

Ролик обнаружили пользователи форума ResetEra.

Сразу после утечки на форуме Reddit выложили постер ремейка.

Впрочем, информация об игре появилась еще раньше. В начале сентября страница ремейка Prince of Persia: The Sands of Time появилась на сайте гватемальского ритейлера MAX.

Правдивость слухов также подтвердил сотрудник издания Bloomberg, Джейсон Шрайер.

Ubisoft еще не объявила официально о выпуске ремейка. Разработчики планировали сообщить об этом сегодня во время ивента Ubisoft Forward. Трансляция пройдет сегодня в 22:00. Студия подтвердила, что покажет такие игры, как Hyper Scape, Brawlhalla, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Watch Dogs: Legion. Но в Ubisoft также сообщили, что зрителей ждет "несколько сюрпризов".

Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time – это приключенческий экшн с элементами паркура и акробатики. The Sands of Time разрабатывалась при участии создателя оригинальной Prince of Persia Джордана Мехнера.

Игра вышла в 2003 году и была тепло принята аудиторией. Критики хвалили игру за графику, анимацию персонажей, сюжет и основную геймплейную механику, связанную с манипуляцией временем.

Игра стала основой для подсерии "Пески времени". Однако последняя часть Prince of Persia с подзаголовком The Forgotten Sands вышла 2010 году, и студия полностью переключилась на франшизу Assassin’s Creed.

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Автор: Сергей Коршунов