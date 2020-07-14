Игроки в Red Dead Online переоделись в клоунов из-за нехватки контента

Последнее крупное обновление для Red Dead Online вышло в декабре 2019 года.

Игроки в Red Dead Online (мультиплеерный режим Red Dead Redemption 2) устроили внутриигровой флешмоб, переодевая своих персонажей в клоунов.

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Таким образом они решили подразнить разработчиков за нехватку контента, сообщает PCGamesN.

Все началось после создания сообщества Red Dead Online в Discord и проведения конкурса моды Red Dead Fashion, темой которого в июле стал бродячий цирк.

"Все мы здесь клоуны, если верим, что получим обновление, поэтому одеваться нужно соответствующе", - написал один из инициаторов флешмоба MagnarHD.

После этого Reddit и Twitter наполнили клоуны, мимы, акробаты и жонглеры.

Стоит отметить, что последнее крупное обновление для Red Dead Online - Moonshiners - вышло еще в декабре 2019 года.

Напомним, в июне в Red Dead Online появилось много персонажей в костюмах Ку-клукс-клана. В мультиплеере нет NPC, которые относятся к Ку-клукс-клану, однако они появлялись в сюжетном режиме Red Dead Redemption 2. С помощью модификаций читеры перенесли их в Red Dead Online - они нападали на других игроков или прикреплялись к персонажам.

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