Это и не странно, учитывая концовку Horizon Forbidden West.

Студия Guerrilla Games в своем свежем сообщении подтвердила, что разрабатывает третью часть серии Horizon. В производстве также находится многопользовательское ответвление во франшизе.

Об этом разработчики написали на официальном сайте в публикации о кадровых перестановках. Директор Guerrilla Games и исполнительный продюсер Энджи Сметс перешла на должность главы отдела стратегии развития в PlayStation Studios. Соруководителями компании стали Джоэл Эшлер, Хелла Шмидт и Ян-Барт ван Бик. У каждого из них есть также дополнительные должности. Первый стал директором по производству, вторая — генеральным менеджером, а третий — творческим руководителем.

А в конце публикации Guerrilla подтвердила разработку двух проектов: "Мы полностью доверяем нашему новому руководству, поскольку они направляют Guerrilla в светлое будущее, расширяя мир Horizon за счет следующего приключения Элой и нашего захватывающего онлайн-проекта".

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Напомним, в конце января в интернет утекли подробности и альфа-версия геймплея многопользовательского ответвления в серии. Это будет аналог Monster Hunter с героями, кооперативными сражениями против роботизированных животных и мультипликационной, более яркой стилистикой по сравнению с Horizon Zero Dawn и сиквелом.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора — Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появилась возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Игра получила 88 баллов от критиков и оценку 8 из 10 от пользователей.

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