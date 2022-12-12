Вероятнее всего, это субъективное мнение.

Актер Идрис Эльба уверен, что пользователей ждет проработанное повествование в Phantom Liberty — сюжетном дополнении к Cyberpunk 2077. Об этом он открыто написал на своем аккаунте в Twitter.

CD Projekt RED опубликовала пост с описанием персонажа актера: "Представляем Идриса Эльбу в роли Соломона Рида, агента ФРУ из НСША. Объединитесь и возьмите на себя невыполнимую миссию по шпионажу и выживанию в Phantom Liberty, шпионском триллере для Cyberpunk 2077, действие которого происходит в совершенно новом районе Найт-Сити".

На сообщение отреагировал Эльба. Он написал в ответ: "Самое глубокое повествование в играх. Наслаждайтесь". То есть история в Phantom Liberty должна порадовать фанатов. Правда, пока непонятно, насколько хорошо Эльба знаком с играми, чтобы делать такие заявления.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется выполнением поручений государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. А Идрис Эльба исполнил Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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