Проект заглянет на PlayStation 5.

В рамках мероприятия State of Play Larian Studios опубликовала свежий трейлер Baldur's Gate 3. Разработчики раскрыли дату релиза полноценной версии масштабной RPG и объявили о выходе на еще одной платформе – PlayStation 5.

Сначала в ролике демонстрируется генерал Кетерик Торм, который рассказывает свою историю: "Моя жизнь была разодрана на части. А когда я после этого попытался выкупить ее обратно, это стоило мне всего. Я должен завершить то, что начал. План смерти будет завершен".

Кетерика Торма озвучил знаменитый актер Дж. К. Симмонс, известный по ролям в фильмах "Человек-паук", "Железная хватка", "Расплата" и другим. Larian Studios опубликовала отдельный ролик с демонстрацией записи реплик персонажа.

Судя по свежему трейлеру, пользователям понадобится узнать тайну Торма. Генерал обладает неуязвимостью, и игроки должны лишить его этого преимущества. С персонажем будет связана отдельная цепочка заданий.

Во второй половине ролика Larian продемонстрировала геймплейные кадры с основными аспектами Baldur's Gate 3. Сюда относятся создание персонажа, бои, диалоги, применение умений с бросками кубика и прочее. А еще разработчики показали кооператив с разделенным экраном, который появится в финальной версии RPG. Она будет доступна 31 августа 2023 года на ПК, PS5 и Mac.

Покупатели Baldur's Gate 3 в раннем доступе получат бесплатное обновление до версии Deluxe. Последняя включает косметические предметы, а также цифровые версии саундтрека, артбука и постеров персонажей.

Baldur's Gate 3 — основные подробности

Это масштабная ролевая игра от Larian Studios, создателей дилогии Divinity: Original Sin.

События игры разворачиваются во вселенной Забытых Королевств. Главному герою предстоит решить судьбу мира, а заодно пройти через череду интриг, романов и предательств.

Внутри протагониста находится Иллитид, который постепенно его пожирает. Однако эта напасть дает огромную силу, и соблазн ее использования постепенно нарастает.

Геймплей Baldur's Gate 3 включает создание и прокачку персонажа, формирование команды, сражения, выполнение заданий и прочее. Игра славится своей вариативностью: каждую миссию можно пройти разными способами, а в сражениях даже есть вариант бросить в противника сапогом.

Baldur's Gate 3 пока доступна только на ПК в формате раннего доступа.

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