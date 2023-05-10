Проект находится на ранней стадии.

Студия Game Freak, которая известная по играм серии Pokemon, анонсировала новый приключенческий экшен. Это будет первый большой проект компании за пределами франшизы о карманных монстрах.

Партнером разработчиков стало издательство Private Division, входящее в состав Take-Two Interactive. Ранее Game Freak никогда не сотрудничала с западными компаниями. Все игры про покемонов от этой студии издавались Nintendo и The Pokemon Company.

Свежий проект создается под кодовым названием Project Bloom. Сейчас разработка находится на ранней стадии, поэтому анонс сопроводили лишь одним рисунком. На нем персонаж, похожий на самурая, стоит в лесу посреди огромных деревьев. Возможно, игра будет посвящена японским воинам.

Видео дня

Предварительно ожидается, что Project Bloom выйдет в 2026 финансовом году. Однако в процессе производства сроки запуска могут сместиться, особенно с учетом столь раннего анонса.

Комментарии компаний касательно сотрудничества

Об анонсе высказался директор Game Freak: "Мы очень рады возможности создать новую IP, которая смело и тонально отличается от наших предыдущих работ. С самого начала Private Division была тем издателем, с которым мы хотели работать над нашей новой игрой. Их послужной список и глобальный опыт дают нам полную уверенность в создании новой масштабной приключенческой игры, о которой нам не терпится рассказать в будущем".

"За последние три десятилетия трудно найти студию, выпустившую больше культовых хитов, чем Game Freak. Мы готовы помочь Game Freak раскрыть свой потенциал, и для нас большая честь стать первым западным издателем, который будет работать вместе с этой исключительно талантливой и проверенной командой, чтобы вывести на рынок новую смелую IP", — сказал Майкл Воросз, директор по стратегии Take-Two Interactive и глава Private Division.

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