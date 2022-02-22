Студия DICE оказалась в центре небольшого скандала. Игроки обнаружили, что команда использует одно и то же лицо женского персонажа в трех своих последних проектах. Его можно было заметить в Battlefield V и Star Wars Battlefront II. А в Battlefield 2042 аналогичную внешность получил один из десяти специалистов — Мария Фальк.
Расследование провел посетитель форума Reddit под псевдонимом DeBeard. Именно он обнаружил, что некоторые персонажи из игр DICE обладают одинаковым лицом. Разработчики немного подкорректировали внешность, например, изменили посадку глаз и толщину бровей. Но сходство все равно хорошо прослеживается.
Использование элементов из прошлых проектов в новой игре — это нормальная практика. Студии стараются таким способом экономить. По словам пользователей на Reddit, они не считают заимствование лица чем-то плохим. Но Battlefield 2042 получилась крайне сырой игрой с фундаментальными проблемами в геймплее. А теперь выяснилось, что DICE даже над внешностью персонажей толком не потрудилась. Возникает резонный вопрос: а чем вообще занимались разработчики? Отсюда и появилась новая волна критики в сторону шведской студии.
Подробнее о Battlefield 2042
- В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.
- Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.
- На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.
- Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.