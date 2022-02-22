Это нормальная практика, но не в случае с DICE.

Студия DICE оказалась в центре небольшого скандала. Игроки обнаружили, что команда использует одно и то же лицо женского персонажа в трех своих последних проектах. Его можно было заметить в Battlefield V и Star Wars Battlefront II. А в Battlefield 2042 аналогичную внешность получил один из десяти специалистов — Мария Фальк.

Расследование провел посетитель форума Reddit под псевдонимом DeBeard. Именно он обнаружил, что некоторые персонажи из игр DICE обладают одинаковым лицом. Разработчики немного подкорректировали внешность, например, изменили посадку глаз и толщину бровей. Но сходство все равно хорошо прослеживается.

Использование элементов из прошлых проектов в новой игре — это нормальная практика. Студии стараются таким способом экономить. По словам пользователей на Reddit, они не считают заимствование лица чем-то плохим. Но Battlefield 2042 получилась крайне сырой игрой с фундаментальными проблемами в геймплее. А теперь выяснилось, что DICE даже над внешностью персонажей толком не потрудилась. Возникает резонный вопрос: а чем вообще занимались разработчики? Отсюда и появилась новая волна критики в сторону шведской студии.

Подробнее о Battlefield 2042

В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.

Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.

На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.

Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.

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