В Steam началась распродажа игр серии Resident Evil

Со скидкой можно приобрести последнюю игру серии - ремейк Resident Evil 3.

В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр серии Resident Evil.

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Со скидками до 75% игры можно будет приобрести до 15 июня.

УНИАН отобрал самые интересные предложения:

Resident Evil 3 Remake - 989 грн (скидка 34%);

Resident Evil 2 Remake - 559 грн (скидка 50%);

Набор Raccoon City Edition - 1589 грн (скидка 24%);

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition - 509 грн (скидка 67%);

Resident Evil 6 - 159 грн (скидка 75%);

Resident Evil 5 - 124 грн (скидка 75%);

Resident Evil 4 - 124 грн (скидка 75%);

Resident Evil HD Remaster - 124 грн (скидка 75%);

Resident Evil 0 HD Remaster - 124 грн (скидка 75%).

По сниженной цене также можно купить дополнения к играм серии, сезонный абонемент для Resident Evil 7, набор Untold Stories для Resident Evil 5 и комплект внутриигровых наград для Resident Evil 2.

Напомним, 3 июня в PlayStation Store стартовала масштабная распродажа "Время играть".

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