В Steam началась распродажа игр серии Resident Evil
13:57, 05 июня 2020Игры
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Со скидкой можно приобрести последнюю игру серии - ремейк Resident Evil 3.
В Steam началась распродажа игр серии Resident Evil / store.steampowered.com
В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр серии Resident Evil.
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Со скидками до 75% игры можно будет приобрести до 15 июня.
УНИАН отобрал самые интересные предложения:
- Resident Evil 3 Remake - 989 грн (скидка 34%);
- Resident Evil 2 Remake - 559 грн (скидка 50%);
- Набор Raccoon City Edition - 1589 грн (скидка 24%);
- Resident Evil 7 biohazard Gold Edition - 509 грн (скидка 67%);
- Resident Evil 6 - 159 грн (скидка 75%);
- Resident Evil 5 - 124 грн (скидка 75%);
- Resident Evil 4 - 124 грн (скидка 75%);
- Resident Evil HD Remaster - 124 грн (скидка 75%);
- Resident Evil 0 HD Remaster - 124 грн (скидка 75%).
По сниженной цене также можно купить дополнения к играм серии, сезонный абонемент для Resident Evil 7, набор Untold Stories для Resident Evil 5 и комплект внутриигровых наград для Resident Evil 2.
Напомним, 3 июня в PlayStation Store стартовала масштабная распродажа "Время играть".
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