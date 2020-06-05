цей матеріал доступний українською

В Steam началась распродажа игр серии Resident Evil

13:57, 05 июня 2020
Игры
122 0
В Steam началась распродажа игр серии Resident Evil / store.steampowered.com

Читайте такжеPlayStation Ukraine объявила скидки на консоли и подписку PS Plus

Со скидками до 75% игры можно будет приобрести до 15 июня.

УНИАН отобрал самые интересные предложения: 

  • Resident Evil 3 Remake - 989 грн (скидка 34%);
  • Resident Evil 2 Remake - 559 грн (скидка 50%);
  • Набор Raccoon City Edition - 1589 грн (скидка 24%);
  • Resident Evil 7 biohazard Gold Edition - 509 грн (скидка 67%);
  • Resident Evil 6 - 159 грн (скидка 75%);
  • Resident Evil 5 - 124 грн (скидка 75%);
  • Resident Evil 4 - 124 грн (скидка 75%);
  • Resident Evil HD Remaster - 124 грн (скидка 75%);
  • Resident Evil 0 HD Remaster - 124 грн (скидка 75%).

По сниженной цене также можно купить дополнения к играм серии, сезонный абонемент для Resident Evil 7, набор Untold Stories для Resident Evil 5 и комплект внутриигровых наград для Resident Evil 2.

Напомним, 3 июня в PlayStation Store стартовала масштабная распродажа "Время играть".

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter