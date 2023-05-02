Полноценный трейлер появится сегодня, 2 мая.

Sony Pictures Entertainment представила первый ролик, посвященный экранизации знаменитой гоночной серии Gran Turismo. А полноценный трейлер выйдет позже сегодня, 2 мая.

На видео демонстрируются персонажи Дэвида Харбора и Орландо Блума. Они поддерживают главного героя Джанна Марденборо в исполнении Арчи Мадекве во время состязания.

В ролике звучит лишь одна фраза. Персонаж Блума говорит: "Добро пожаловать в место в гоночной истории". Но зато видео включает несколько кадров с гоночными заездами. Зрителям показали болид главного героя с разных сторон и вхождение в повороты. Создатели фильма явно пытались передать ощущение высоких скоростей на трассах. Насколько хорошо это получилось, удастся узнать только после премьеры.

Фильм Gran Turismo — другие подробности

За сценарий картины отвечают Джейсон Холл ("Бабник", "Снайпер", "Спасибо за вашу службу") и Зак Бэйлин ("Король Ричард").

Асад Кизилбаш и Картер Свон из PlayStation Production, а также Даг Белград и Дана Брунетти занимаются продюсированием. А создатель игры Кадзунори Ямаути и Холл выступают исполнительными продюсерами.

Сюжет посвящен подростку Джанну Марденборо, который благодаря игровой серии Gran Turismo победил в реальном турнире и решил стать профессиональным гонщиком.

Съемки фильма начались в конце сентября в Европе, а релиз состоится 11 августа 2023 года.

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