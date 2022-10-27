В ролике присутствует локация с отходами.

The Callisto Protocol уже "ушла на золото", а значит — игра точно выйдет 2 декабря текущего года. Чтобы у пользователей не угасал интерес к хоррору, разработчики из студии Striking Distance продолжают публиковать разные материалы. Недавно они в партнерстве с изданием VentureBeat выложили первые 7 минут прохождения проекта.

На видео сначала показывается, как главный герой входит в помещение округлой формы, где, вероятнее всего обрабатывают нечистоты. Здесь он сражается с врагами и освобождает себе проход далее с помощью взаимодействия с вентилем. Из других локаций в ролике показаны разные отсеки тюрьмы и пункт управления.

Геймплейная демонстрация с первыми минутами прохождения включает немало боев. Джейкоб преимущественно применяет дубинку для устранения противников. Анимации ударов в игре хорошо отполированы и ощущаются тяжеловесными. Протагонист также использует местную гравитационную пушку на врагах. С ее помощью можно уничтожать монстров, бросая их на разные предметы окружения.

Отметим также, что The Callisto Protocol не прошла сертификацию в Японии. Игра не будет продаваться в Стране восходящего солнца, так как оказалась слишком страшной и жестокой.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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