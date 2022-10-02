Враги под управлением искусственного интеллекта будут намеренно нагнетать атмосферу.

В любой игре жанра хоррор важно поддерживать должный уровень напряжения с небольшими перерывами, чтобы пользователи могли выдохнуть и собраться. Для этой задачи разработчики The Callisto Protocol, которые ранее трудились над культовой Dead Space, создали продвинутый искусственный интеллект. Враги под управлением ИИ будут специально нагнетать атмосферу и создавать гнетущие ситуации.

Об этом рассказал технический директор Striking Distance Марк Джеймс в интервью порталу VG247.

"У нас потрясающий искусственный интеллект. Наш ИИ иногда принимает решение не атаковать вас. Вместо этого он прыгнет в вентиляционное отверстие перед вами — обязательно, чтобы вы видели, как это происходит, — так что вы теперь знаете, что там находится враг, и он просто ждет следующего раза, когда он сможет выскочить из другого вентиляционного отверстия и напасть на вас", — сообщил Джеймс.

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По словам технического директора, в игре реализована полноценная вентиляционная система, которая проходит через все локации. Пользователи смогут часто видеть следи перемещения врагов внутри нее. Например, выбитая вентиляционная решетка или открытая дверь сообщат об опасности. Но игроки не будут понимать, откуда ждать нападения. Это позволит поддерживать напряжение на высоком уровне.

Напугать пользователей — одна из целей врагов в The Callisto Protocol. А чтобы ИИ выполнял описанную задачу лучше, его сделали обучаемым. Допустим, игрок решит притянуть врага с помощью местного аналога гравипушки и ударить электрической дубинкой. Враги запомнят этот прием и следующий раз поставят блок. Понимание, что противники учатся и запоминают действия игрока, тоже повышает напряжение и добавляет дискомфорта.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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