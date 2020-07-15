Общий тираж PUBG составил 70 миллионов копий

Только за первый год после выхода игру купили 50 миллионов человек.

Игра PlayerUnknown's Battlegrounds продалась на ПК, PlayStation 4 и Xbox One общим тиром в 70 миллионов копий.

Как сообщает портал GamesIndustry, о продажах отчитались разработчики из PUBG Corporation.

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Последний раз разработчики сообщали о продажах в 2018 году. Тогда тираж игры составил 50 миллионов копий.

Напомним, PlayerUnknown's Battlegrounds или PUBG – это многопользовательский шутер в жанре «королевская битва». Игра вышла в 2017 году на ПК и Xbox One, а в 2018 году на PlayStation 4. В PUBG игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. Одновременно в одном матче могут принимать участие до 100 человек. PUBG является одной из самых популярных и быстро продаваемых игр в мире. Только за первые три месяца раннего доступа продажи игры превзошли отметку в 4 млн копий и принесли разработчикам свыше $100 млн.

Кроме того, в 2018 году на Android и iOS вышла мобильная версия PUBG. За два года она заработала более $3 миллиардов.

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