Симулятор фермера получил в PS Store рекордную скидку

Акция продлится до 23 июля.

Симулятор фермера Real Farm получил в PlayStation Store рекордную скидку в 97%. Игру можно приобрести за 35 грн. Акция продлится до 23 июля.

Для сравнения в магазине цифровой дистрибуции Steam за игру просят 279 грн.

Трейлер Real Farm

Что такое Real Farm

Real Farm – это симулятор фермера от голландской студии Soedesco. Главной задачей игрока является ведение различной сельскохозяйственной деятельности – посев и сбор урожая, разведение животных. Прибыль, полученную от этой деятельности можно потратить на покупку новой земли, других видов сельскохозяйственных культур. А также для найма большего числа работников.

Real Farm вышла в 2017 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК. В магазине цифровой дистрибуции Steam у игры 41% положительных комментариев от пользователей.

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