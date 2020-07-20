Симулятор фермера получил в PS Store рекордную скидку
16:21, 20 июля 2020Игры
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Акция продлится до 23 июля.
Real Farm получила большую скидку в PS Store / store.playstation.com
Симулятор фермера Real Farm получил в PlayStation Store рекордную скидку в 97%. Игру можно приобрести за 35 грн. Акция продлится до 23 июля.
Для сравнения в магазине цифровой дистрибуции Steam за игру просят 279 грн.
Трейлер Real Farm
Что такое Real Farm
Real Farm – это симулятор фермера от голландской студии Soedesco. Главной задачей игрока является ведение различной сельскохозяйственной деятельности – посев и сбор урожая, разведение животных. Прибыль, полученную от этой деятельности можно потратить на покупку новой земли, других видов сельскохозяйственных культур. А также для найма большего числа работников.
Real Farm вышла в 2017 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК. В магазине цифровой дистрибуции Steam у игры 41% положительных комментариев от пользователей.
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