Президент Nintendo извинился за неисправные геймпады консоли Switch
Президент компании Nintendo, Сюнтаро Фурукава, принес извинения за неисправные геймпады консоли Switch.
Как сообщает портал VSG, об этом глава Nintendo заявил, выступая перед инвесторами на японском мероприятии Q&A.
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По словам Фурукавы, он не может подробно комментировать проблемы, связанные с неисправностью геймпадов Joy-Con, потому что в данный момент компания выступает ответчиком в суде США по этому делу.
«Мы приносим извинения за неудобства, возникшие у пользователей нашей продукции из-за контроллеров Joy-Con. Мы продолжаем совершенствовать их, однако сейчас, когда геймпады выступают предметом иска, поданного к нам в США, мы не можем рассказывать о тех мерах, которые мы можем предпринять по этому вопросу», – заявил Фурукава.
Напомним, в 2019 году житель Сиэтла Райан Диас подал на Nintendo в суд из-за неисправности геймпадов Joy-Con. Причиной иска стал так называемый дрифт аналоговых стиков – это распространенная проблема консоли Switch. Даже при бережном обращении со временем один из стиков начинает работать неправильно – двигается произвольно, без вмешательства игрока. Дрейф стиков приводит к тому, что пользователи должны часто относить геймпады в ремонт или тратить средства на приобретение новых контроллеров.
Несмотря на осведомленность в этом вопросе, компания Nintendo не предпринимала никаких активных действий, чтобы решить проблему.