Президент Nintendo извинился за неисправные геймпады консоли Switch

Из-за проблемы с контроллерами на компанию подали в суд.

Президент компании Nintendo, Сюнтаро Фурукава, принес извинения за неисправные геймпады консоли Switch.

Как сообщает портал VSG, об этом глава Nintendo заявил, выступая перед инвесторами на японском мероприятии Q&A.

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По словам Фурукавы, он не может подробно комментировать проблемы, связанные с неисправностью геймпадов Joy-Con, потому что в данный момент компания выступает ответчиком в суде США по этому делу.

«Мы приносим извинения за неудобства, возникшие у пользователей нашей продукции из-за контроллеров Joy-Con. Мы продолжаем совершенствовать их, однако сейчас, когда геймпады выступают предметом иска, поданного к нам в США, мы не можем рассказывать о тех мерах, которые мы можем предпринять по этому вопросу», – заявил Фурукава.

Напомним, в 2019 году житель Сиэтла Райан Диас подал на Nintendo в суд из-за неисправности геймпадов Joy-Con. Причиной иска стал так называемый дрифт аналоговых стиков – это распространенная проблема консоли Switch. Даже при бережном обращении со временем один из стиков начинает работать неправильно – двигается произвольно, без вмешательства игрока. Дрейф стиков приводит к тому, что пользователи должны часто относить геймпады в ремонт или тратить средства на приобретение новых контроллеров.

Несмотря на осведомленность в этом вопросе, компания Nintendo не предпринимала никаких активных действий, чтобы решить проблему.

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