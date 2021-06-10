Игра выйдет 21 января 2022 года.

Студия FromSoftware на фестивале Summer Game Fest презентовала геймплейный трейлер Elden Ring, своей новой игры, созданной совместно с Джорджем Мартином автором серии фэнтези-романов "Песнь льда и огня".

Игра также получила официальную дату релиза. Elden Ring выйдет 21 января 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Геймплейный трейлер Elden Ring

Что уже известно про Elden Ring

Elden Ring – это предстоящий ролевой экшен от третьего лица. Над его созданием трудится культовый японский разработчик Хидэтака Миядзаки из FromSoftware. А историю игры написал автор знаменитого фэнтезийного цикла "Песнь льда и огня" Джордж Мартин.

В Elden Ring будет большой открытый мир, который можно исследовать верхом на лошади. На своем пути игрок встретит множество разрушенных поселений и многоуровневые замки со сложной планировкой.

Как и в серии Dark Souls, в Elden Ring будет сделан большой упор на RPG-элементы и бой со сложными боссами.

Впервые игра была анонсирована на выставке E3 в 2019 году. Однако с тем пор никаких новостей об игре не было.

Elden Ring на церемонии The Game Awards 2020 была признана самой ожидаемой игрой.

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Автор: Сергей Коршунов