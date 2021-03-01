Ролик попал в закрытые чаты, но некоторые отрывки были опубликованы в Твиттере.

Сегодня в сеть попали кадры из трейлера Elden Ring – новой игры от студии FromSoftware, создавшей ранее такие знаменитые тайтлы, как Dark Souls и Bloodborne.

Как сообщает издание Video Games Chronicle, видео начало распространяться в закрытых чатах. В ролике можно увидеть бои на конях, огнедышащего дракона, битвы с боссами и демонстрацию боевой системы в стиле серии Dark Souls.

Вскоре, некоторые "слитые" кадры были опубликованы в Твиттере.

Качество изображений оставляет желать лучшего, однако тут можно увидеть те самые конные сражения, а также битву с драконом.

This isn't from me, but I needed some way to share it elsewhere for those who care. #EldenRingpic.twitter.com/YxUNH9Fq2K — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 1, 2021

Утечку подтвердил и сотрудник Bloomberg Джейсон Шрайер. Однако из-за плохого качества роликов журналист посоветовал дождаться официальной презентации трейлера.

"Слитые кадры Elden Ring, что я видел, очень размыты и сняты под углом. К тому же, это всего лишь часть трейлера, что подождать официального ролика – не самая плохая идея", – написал Шрайер.

Первый тизер Elden Ring с E3 2019

Подробней про Elden Ring

Elden Ring – это предстоящий ролевой экшен от третьего лица. Над его созданием трудится культовый японский разработчик Хидэтака Миядзаки из FromSoftware. А историю игры написал автор знаменитого фэнтезийного цикла "Песнь льда и огня" Джордж Мартин.

В Elden Ring будет большой открытый мир, который можно исследовать верхом на лошади. На своем пути игрок встретит множество разрушенных поселений и многоуровневые замки со сложной планировкой.

Как и в серии Dark Souls, в Elden Ring будет сделан большой упор на RPG-элементы и бой со сложными боссами.

Впервые игра была анонсирована на выставке E3 в 2019 году. Однако с тем пор никаких новостей об игре не было.

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Автор: Сергей Коршунов