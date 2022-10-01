Он также рассказал, как будут развиваться отношения между Sony и Kojima Productions после выпуска игры.

Инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer) ранее неоднократно сливал правдивые сведения о сериях Resident Evil и Silent Hill. Например, он рассказал о сюжете, вступлении и структуре мира в Village до официального анонса. А сейчас информатор поделился подробностями о Death Stranding 2. Он подтвердил разработку игры и заявил, что сейчас Sony и Kojima Productions решают, как будут развиваться их отношения после релиза сиквела.

Соответствующие сведения Dusk Golem опубликовал на форуме ResetEra.

"Death Stranding 2 находится в разработке (и, чтобы некоторые инсайдеры знали, что я не собираюсь трепаться об этом в будущем, его внутреннее кодовое название — Ocean), но Кодзима уже давно заключил соглашение с Sony по этому поводу, которое в настоящее время анализируется, должны ли Sony и Kojima Productions возобновить свое сотрудничество после DS2 или нет, но из-за многоигрового контракта Sony и Kojima Productions ранее никогда не было вопросов", — написал Dusk Golem.

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По данным инсайдеров, выпуск Death Stranding 2 всегда планировался в партнерстве с Sony. Любая другая информация на этот счет — просто ложные слухи. Сделка Kojima Productions с Xbox не имеет никакого отношения к грядущему проекту. Death Stranding 2 входила в контракт с Sony, который истечет после выпуска игры.

Какие игры создает Kojima Productions

Согласно официальной информации, Kojima Productions запланировала два релиза в обозримом будущем. Первый проект масштабный, а второй — меньший и экспериментальный.

В одном из интервью Норман Ридус, исполнитель главной роли в Death Stranding, рассказал о разработке сиквела. Кодзима в шутливой форме подтвердил слова актера. Продолжение серии, вероятнее всего, станет большой игрой Kojima Productions.

А второй проект, согласно данным инсайдеров, называется Overdose и представляет собой хоррор с Маргарет Куэлли в роли протагониста.

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