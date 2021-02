Большие кошмары маленьких детей. Обзор Little Nightmares 2

В свое время Little Nightmares произвела локальную революцию и стала хитом. Будучи платформером, игра умудрялась пугать похлеще чистокровных хорроров. Сумел ли сиквел превзойти первую часть или же провалился, не достигнув аналогичных высот? Разбираемся в обзоре.

Страх — ощущение очень персональное. Одному человеку, чтобы испугаться, достаточно взглянуть на собственную тень под иным углом, а другого не проберет даже ходьба по тонкой кладке над пропастью. Именно поэтому восприятие игр в жанре хоррор зависит от каждого отдельного пользователя. Кто-то четко ощущает четвертую стену и не боится ужасов по ту сторону экрана, а кто-то погружается в мир проекта с головой и подскакивает на стуле после каждого резкого звука.

Создать такую игру, чтобы вызывала страх у стойких пользователей и одновременно подходила впечатлительным людям, очень сложно. Она должна пугать несколькими отличающимися между собой способами и обладать тонко выстроенной динамикой с перерывами в нужные моменты. Похвастаться таким могут единичные проекты, и Little Nightmares 2 при всем великолепии первой части не выглядела, как один из них. Перед релизом игры создавалось ощущение, что она станет типичным продолжением, которое в лучшем случае отметится несколькими удачными находками, а в худшем — растеряет шарм оригинала.

Мы в УНИАН уже опробовали сиквел и готовы поделиться своими впечатлениями. Давайте посмотрим, что нам подготовила Утроба и насколько большими или маленькими ужасами она порадует нас во второй раз.

Смысл между строк

Сюжет и нарратив в Little Nightmares 2 следуют традициям первой части. Вся история подается исключительно через окружение, ситуации и поступки персонажей. Никаких диалогов здесь нет, но оно и к лучшему — отсутствие разговоров подчеркивает заложенный в повествование символизм. Начинается проект с того, что парень по имени Моно просыпается в густом зеленом лесу. На голове у него бумажный пакет, который в процессе прохождения можно заменить на другие шляпы.

Спустя несколько минут главный герой проникает в зловещий дом и пробирается в одну из запертых комнат. Здесь он видит Шестую — протагониста первой Little Nightmares. Поначалу девушка принимается убегать от Моно, но совсем скоро приходит понимание: одной ей не справиться. Только совместными усилиями герои способны выбраться из дома и пережить дальнейшие злоключения.

Вот так и начинается путь в Little Nightmares 2. Куда и зачем — игра будет рассказывать постепенно, хотя «рассказывать» здесь не совсем уместное слово. Скорее уж намекать и подбрасывать пищу для размышлений через символы и скрытый подтекст. Если браться его расшифровывать, то свежий проект Tarsier Studios внезапно обретет глубину. В простенькой на первый взгляд истории начнут проявляться сложные мотивы. Главный из них — демонстрация того, как пережитые в детстве страхи и неприятности проявляются во взрослом возрасте. Игра намекает, что порой эти ужасы приводят к печальным трансформациям, особенно если перестать с ними бороться. Сюжет игры несколько раз показывает и даже призывает к сражениям с внутренними демонами.

Финал подводит жирную черту под этим посылом и без преувеличений обескураживает. Я даже не думал, что смогу ощутить настолько сильный накал страстей при прохождении игры без диалогов и хорошо прописанных персонажей. Кроме того, сюжет Little Nightmares 2 касается тем дружбы, готовности пойти на все ради близких и предательства. Они затрагиваются вскользь, но с таким нарративом это уже достижение. И все же, давайте я повторюсь: повествование поймет лишь тот, кто будет копаться в скрытых смыслах и анализировать приключения героев. Напрямую игра очень неохотно общается с человеком перед монитором.

Ужасы с проверкой смекалки

События Little Nightmares 2 разворачиваются в псевдотрехмерном мире, где можно двигаться вправо, влево и немного в стороны. Зачастую локациями выступают лесные поляны, улицы и помещения в домах. Но даже когда на глазах возникают задники с масштабным городом, никто не позволит сорваться и отправиться его исследовать. Дизайн большинства локаций получился успешным: многие посещенные здания и комнаты надолго запомнятся игрокам. Особенно это касается подвальных помещений лечебницы с последствиями экспериментов психически больного доктора. Кроме того, большинство локаций, где разворачиваются основные события, обладают мрачным настроением, но с разными нотками. Например, школа отдает безумием и хаосом, тогда как улицы города — всеобщим упадком и безнадежностью. Каждую из них интересно и, конечно же, страшно исследовать, хотя мотивации для этого почти нет. В закромах можно найти разве шляпы и странные детские силуэты, которые вселяются в Моно.

Так как Little Nightmares 2 — это хоррор-платформер, то и механики в нем предусмотрены соответствующие. Главный герой может ходить, прыгать, приседать и скользить на скорости. Он также способен ползать по отвесным поверхностям, когда есть за что уцепиться, и подтягиваться вверх. А последняя механика — это взаимодействие с разными предметами окружения. Обычно она нужна для решения типовых задачек, которые известны еще по первой части: найти ключ и отпереть замок, покрутить рычаг, передвинуть ящик, а потом допрыгнуть до дверной ручки и так далее. Такие вот мелкие загадки регулярно возникают на пути игрока, но в сиквеле они выстроены немного иначе, чем в первой Little Nightmares. Шестая, которая находится под управлением искусственного интеллекта, активно принимает участие в решении мелких пазлов. Она то за рычаг потянет, то поймает Моно за руку после прыжка через большую, как для ребенка, пропасть. Напарник, кстати, ведет себя адекватно – всегда выполняет нужные действия и четко следует за главным героем. Враги его не замечают на манер Элли из The Last of Us, но эта условность проявляется редко и создана, чтобы не ломать общий ритм.

Типовые задачки в Little Nightmares 2 умело разбавлены более сложными и интересными, с точки зрения решения, головоломками. Например, нужно правильно расставить фигуры на шахматной доске или воспользоваться рентгеном для поиска необходимого предмета. А лично меня порадовал этап, напоминающий социальный стелс.

Вообще, в плане головоломок и задачек игра постоянно развивается и добавляет геймплейные механики — пускай они и мелкие, но зато положительно влияют на восприятие проекта. На протяжении всего прохождения пользователь будет взаимодействовать с окружением разными способами и удивляться, насколько творчески Tarsier подошла к реализации игрового процесса.

Только бы не услышали

Головоломки в Little Nightmares 2 решаются в спокойные моменты прохождения, но, чтобы до них добраться, требуется пройти через этапы тревожного стелса и напряженного бегства от врагов. Каждый из них разработчики постарались сделать уникальным и запоминающимся. Во время скрытного передвижения нужно шагать на корточках между укрытиями, выжидая удобного момента. Стелс можно назвать щадящим: у игрока есть время ошибиться и спрятаться до того, как главного героя убьют. Да и контрольных точек в проекте валом, так что переживать за потерю прогресса не стоит. При такой простой реализации этапы со скрытным передвижением могут показаться неуместными, но здесь нужно смотреть на детали.

Прятки от врагов всегда ощущаются свежо за счет условий, в которых они разворачиваются. Один раз игрок будет идти в какой-то жиже, держась за руки с Шестой, и нырять под воду, чтобы скрыться, а другой — двигаться, только когда звучит пианино. В целом стелс доставляет удовольствие и быстро взвинчивает градус тревоги после спокойных этапов, ведь ходить доводится едва ли не под ногами у бессмертных противников. Впрочем, некоторых недругов в Little Nightmares 2 можно убить, если подобрать с пола оружие и совершить удар в тайминг. Эта, скажем так, боевая система получилась простенькой, но в целом ее наличие только усиливает ощущение геймплейного богатства.

И если головоломки и стелс однозначно удались в игре Tarsier, то с побегами от врагов дела обстоят не так однозначно. С одной стороны, такие фрагменты начинаются довольно внезапно и часто сопровождаются скримерами. Игрок быстро понимает, что на него движется всепоглощающая угроза, а это вызывает неподдельный страх. Порой у меня было чувство, словно легкие превратились в жабры — становилось сложно дышать, пока не удавалось добраться до безопасного места. Плюс ко всему условия бегства всегда отличаются, и в них появляются дополнительные элементы, например, необходимость регулярно прятаться от выстрелов. А с другой, дизайн уровней не всегда способствует быстрому и удобному платформингу. Приходится тратить несколько попыток, чтобы изучить локацию и понять правильный алгоритм действий. Это напрочь рушит темп — страх пропадает, а его место занимает банальная сосредоточенность.

Камнем по голове

Атмосфера в Little Nightmares 2 — это тот элемент, который нужно прочувствовать. Она получилась еще более гнетущей и зловещей, чем в первой части. Достигается такой результат не только благодаря внезапным скримерам, бегству от врагов и тревожному стелсу. Гротескный дизайн локаций вкупе с фирменным художественным стилем Tarsier создает ощущение, что ты – маленький человечек во вселенной больших ужасов. При прохождении в голове то и дело возникает мысль: «Этот мир хочет раздавить меня». А отсутствие ярких красок и тонкая работа со светом усиливают описанное чувство.

Обрамляет атмосферу, конечно же, изумительный и одновременно отталкивающий саундтрек. В нем соединяются разные мотивы — от хорового пения и духовых инструментов до колыбельной и детских мелодий. Композиции очень органично сплетаются с действием, которое разворачивается на экране, хотя в отрыве от игры их вряд ли захочется слушать.

Понравится каждому

Честно говоря, я опасался за Little Nightmares 2. Продолжение самодостаточного оригинала, в котором еще и не будет чувства одиночества из-за Шестой в роли напарника? «Нет, спасибо», — хотелось заявить мне во время анонса. Но я очень рад, что ошибся — Tarsier не подвела и создала сиквел, который можно рекомендовать абсолютно каждому игроку. Приобщитесь к Little Nightmares 2 и поверьте — вы не пожалеете. Нашей любимой индустрии интерактивных развлечений нужно больше таких проектов.

Оценка УНИАН: 9

Назар Степорук

