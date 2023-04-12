Для запуска игры понадобятся i7-7700HQ и GTX 1060.

Dambuster Studios и Plaion объявили системные требования Dead Island 2 и технические особенности игры на разных платформах. А еще разработчики в партнерстве с изданием IGN опубликовали первые 11 минут прохождения игры с демонстрацией авиакатастрофы, сражением против зомби и исследованием мира.

На ПК игра отметится поддержкой двух технологий AMD: интеллектуального масштабирования FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) и адаптивного повышения детализации Contrast Adaptive Sharpening (CAS). Кроссплей реализован только в рамках одного семейства платформ. Пользователям PS5 и Xbox Series гарантированы 60 кадров/с, а на консолях предыдущего поколения придется довольствоваться 30 кадрами/с.

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с)

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i7-7700HQ или AMD FX-9590;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480;

оперативная память: 10 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 70 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super или AMD Radeon RX 6600 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 70 Гбайт.

"Высокие" требования (1440p, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-12600KF или AMD Ryzen 7 7700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6750 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 70 Гбайт.

Требования "Ультра" (4K, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 9 7900X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 или AMD Radeon RX 6950 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 70 Гбайт.

Dead Island 2: что известно об игре

Это зомби-экшен, который находился в производственном аду в течение девяти лет. Сюжет игры посвящен попыткам выживших выбраться из Лос-Анджелеса, ставшего пристанищем для ходячих мертвецов.

Пользователи смогут проходить основные и дополнительные квесты, собирать и улучшать оружие, находить и применять навыки, подходящие под свой стиль игры, исследовать мир и так далее.

Одной из главных особенностей игры стала подробная система расчленения, которая позволяет изрубить зомби на части.

Dead Island 2 выйдет 21 апреля 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, Xbox One и PlayStation 4.

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