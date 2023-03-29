Зомби-тур по Лос-Анджелесу с сарказмом и проблемами. Предварительный обзор Dead Island 2

Dead Island 2 была одним из самых известных долгостроев. Девять лет разработки, постоянные переносы и вот — воскрешение из мертвых. Какой игра предстанет перед публикой, УНИАН пытался понять благодаря превью-версии. Мы поделились впечатлениями после шести часов геймплея в свежем материале.

В Dead Island 2 можно передвигать окружающие предметы! Нет, я серьезно. Мы с другом проходили первую часть серии где-то в 2019 году. И вот во время одной из игровых сессий наш дуэт ехал на машине по пляжу. Как вдруг автомобиль резко остановился и отказался двигаться в какую-либо сторону. Товарищ вышел посмотреть, что произошло и через мгновение заявил: "Застряли на корзине для пикника". Автомобиль днищем сел на нее и больше никуда не сдвинулся. А спустя пару часов мы ударились в ветки куста, которые тоже оказались нерушимым препятствием.

Ситуация вроде мелочная и смешная (и раздражающая), но она хорошо иллюстрирует, насколько сильно устарела первая Dead Island. Похожие недочеты наблюдаются во всех аспектах игры — от сюжета до боевой системы и дизайна открытого мира. Поэтому перед сиквелом стояла важная задача: переосмыслить старую формулу в соответствии с новыми техническими возможностями и требованиями аудитории.

Вот только Dead Island 2 прошла настоящий производственный ад. Dambuster Studios стала четвертой командой, которая трудилась над игрой. А с момента первоначального анонса проекта прошло уже почти девять лет. И когда разработчики наконец-то представили сиквел, который точно поступит в продажу, особого ажиотажа не было. Часть пользователей уже забыли о серии, а другие увидели типичный зомби-боевик от первого лица. Но может, Dambuster все же удастся достойно воскресить франшизу? Ответ на этот комплексный вопрос и попытался дать УНИАН в предварительном обзоре Dead Island 2. Мы провели в игре около пяти часов и спешим поделиться впечатлениями.

Лучше б было мало

Сюжет в сиквеле прыгает с места даже не в карьер, а в пропасть. Первый ролик показывает, как шестерка главных героев с помощью разных хитростей пробирается на борт элитного самолета. Он должен был увезти выживших из Лос-Анджелеса, где начался зомби-апокалипсис. Вот только в салоне оказался инфицированный, который заразил часть пассажиров и привел к авиакатастрофе.

После падения появляется возможность выбрать персонажа. Почти все они, как на показ, крутые, пафосные и трендовые. Исключением стал слегка трусливый белый парень Райан. А девчонки Эми, Карла и Дэни вообще создают впечатление, словно они этот апокалипсис за два часа разрулили бы, но просто не хотят напрягаться. В любом случае проникнуться симпатией к персонажам по первому ролику не получится, так что придется выбирать на основе внешности, вскользь представленного характера и пассивных показателей. Последние задают базовую специфику персонажа в сражениях.

Когда пользователь определится с героем, начнется небольшая прогулка посреди обломков самолета, знакомство с несколькими выжившими пассажирами и первая стычка с зомби. Бой заканчивается укусом, но у героя обнаруживается иммунитет. После этого он решает, что может помочь спасти Лос-Анджелес от толп мертвецов.

В сюжете Dead Island 2 царит саркастичное и несерьезное настроение. Протагонист относится ко всему с юмором и всем своим поведением показывает готовность решить любую проблему. При этом игра нередко насмехается над ролью спасителя, которая досталась главному герою, причем весьма успешно. Есть также неплохие подколы современных социальных трендов и привычек людей.

Диалоги написаны достойно с учетом избранной подачи истории. А персонажи стараются выражать эмоции в сюжетных эпизодах. Получается с переменным успехом, но сценаристы явно старались показать поведение людей в условиях глобальной катастрофы с заметным слоем абсурда. Несколько героев даже запомнятся высказываниями и ситуациями, в которых они оказались.

Вот только больше сюжетных плюсов за первые пять часов прохождения найти не удалось. И даже эти пришлось тщательно вычленять на фоне проблем. Как известно, первые эпизоды любой игры должны максимально увлекать пользователя и вызывать резкое желание узнать, что там будет дальше. Так вот Dead Island 2 решила переть против системы.

Игра дает лишь функциональные поводы идти к той или иной точке. Интрига отсутствует напрочь: за пять часов сиквелу не удалось ни разу меня зацепить. На стены вешались не ружья, а водяные пистолеты, о которых забываешь почти моментально. Такая слабая мотивация мгновенно бьет по впечатлениям. В развитии сюжета тоже наблюдались недочеты. После стремительного вступления динамика резко упала, и темп стал медленным. Это не сочетается с общим сумасбродным и веселым стилем игры.

С драмой в повествовании разработчики, словно до конца не определились. Какие-то конфликты между персонажами возникают, но они не работают из-за общего шутливого тона. Большинство персонажей ощущаются скорее карикатурами, нежели полноценными личностями, так что сопереживать им сложно. Сценаристы это понимали и снижали любой градус серьезности шутками. Но зачем тогда вообще было добавлять ростки драмы, непонятно.

Истории явно не хватает какого-то мощного триггера, который зацепил бы пользователей. Шутки и веселый тон могут подбодрить, но не усиливают интерес. Да и рядом с хорошими подколами идет современный юмор на тройку с минусом. И ладно бы сюжет был фоном. Однако в Dead Island 2 хватает общения с персонажами, диалогов и заставок на движке.

Разработчики уделили повествованию добротную часть внимания при создании сиквела. А вот пользователи вряд ли захотят это сделать при прохождении. Тем более что по соседству стоит далеко не гениальная Dying Light 2, но с яркими персонажами, моральными выборами и множеством разнообразных мелких историй. Да, Dead Island 2 более легкая и не напрягающая, однако по первым впечатлениям показалось, что у сюжета очень низкие шансы увлечь хоть кого-то.

Древность в плохом смысле

После не самых лестных слов в сторону сюжета Dead Island 2 хотелось бы переключиться на что-то хорошее, но пока рано. Нужно разобраться в старых костылях и пережитках первой части, которые торчат из сиквела. Первым в этой череде шагает дизайн миссий. Вот попробуйте сейчас представить себе стандартное для зомби-боевика задание.

Наверняка получилась какая-то такая схема: дойти до точки, перебить врагов, прослушать диалог, найти нужный предмет, отнести его в конкретное место, сразиться с новыми противниками. Если да, то поздравляю — вы знаете все о квестах в первой четверти Dead Island 2. Разница только в чередовании вышеупомянутых поручений в рамках миссии. За первые 5-6 часов был только один более-менее интересный квест с уничтожением волн зомби определенными способами. Звучит не очень увлекательно, но за это хоть можно зацепиться на общем пресном фоне.

Далее в качестве пережитка прошлого следует концепция мира. Окружение в Dead Island 2 богато на мелкие детали. Местами даже присутствуют попытки рассказать небольшие истории через окружение. Например, рядом с блокпостом есть следы, которые показывают, как в это место добралось заражение. Однако полностью открытого мира в сиквеле нет. Локации соединены загрузочными экранами и создают ощущение ограниченности. Из-за множества строений и относительно тесных улочек кажется, что пространства для исследований мало.

Но хуже всего, что желание изучать окружение отсутствует. Мир чувствуется пустым и искусственным. Это частично оправдано антуражем зомби-апокалипсиса, но именно "частично". Игра никак не вызывает желание взять и отправиться бродить по окрестностям. Даже если заставить себя затеять такой рейд, то результатом будет лишь кучка припасов.

В лучшем случае пользователь найдет чертеж для улучшения оружия или карту навыка. Обычно такое добро спрятано за закрытыми дверями, которые открываются при наличии предохранителя. Именно эти помещения отмечены на карте знаками вопроса. По крайней мере, мне попадались только они. Ни случайных встреч, ни каких-то уникальных мест, ни внезапных мелких квестов в мире Dead Island 2 обнаружить не удалось. Дополнительные миссии есть, но они расположены на маршрутах между основными заданиями и очень явно привлекают внимание игрока. Пропустить их будет сложно при всем желании.

А завершает тираду улучшение оружия, которое почти без изменений взято из первой части серии. Схему лишь чутка подкорректировали: вместо прямого повышения параметров реализовали слоты под умения. Последние повышают одни характеристики за счет других. Они идут в комплекте с оружием качества выше необычного и создаются на верстаках. Здесь же игрок чинит свой арсенал и мастерит модификации, которые вообще никак не изменились.

Моды по-прежнему дают какой-то определенный дополнительный эффект. Обычно это урон от огня, поражение кислотой, оглушение электрическим разрядом и так далее. И не поймите меня неправильно: такой вариант прокачки работает, однако ощущается он примитивным. Разработчики вполне могли реализовать составное улучшение оружия с делением на несколько компонентов, сменой свойств и анимаций. Да, это гораздо сложнее и дороже, но спустя 12 лет после первой Dead Island хотелось увидеть ощутимый прогресс, а не малозаметный эффект от умений.

Жонглирование возможностями

Менеджеры Dambuster наверняка уже икают от моих нелестных рассуждений, так что пора как-то подсластить горечь. К счастью, поводы для этого нашлись, и один из них — прокачка персонажа. Как уже говорилось выше, у каждого главного героя есть набор базовых показателей: здоровье, урон, скорость и так далее. У всех одна характеристика повышена, другая — понижена, а остальные находятся на среднем уровне. Но это лишь базовая направленность, ведь прокачка позволяет вылепить героя с любым стилем боя.

При прохождении у героя открываются слоты под карточки навыков. Они выдаются как по сюжету, так и спрятаны в открытом мире. Всего есть пятнадцать ячеек, разделенных на четыре категории – атакующие, защитные, особые и способности. Последние увеличивают разнообразие боевых умений главного героя. Сюда относятся толчок с двух ног в прыжке или удар об землю для вызова волны в небольшом радиусе.

Остальные дают пассивные прибавки к разных характеристикам. Обычно бонус появляется при определенных действиях: вовремя уклонился — восстановил здоровье, нанес быструю серию атак — повысил урон. Но главное, что навыки можно менять в любой момент, даже в пылу сражения. Это позволяет быстро адаптироваться под условия сражения и дает возможность активно экспериментировать. Игроку ничего не помешает иметь условные колоды навыков под разные боевые стили.

Правда, здесь нужна важная ремарка. До конца проверить разнообразие навыков за ограниченное время превью-версии мне не удалось. Однако предпосылки, что система работает хорошо, однозначно имеются. Я нередко делал перестановки в прокачке и пробовал каждую из найденных карт. Степень свободы и вариативность порадовали, но глубину удастся определить уже в финальной версии.

Сражения с кровавым привкусом

Проблемную игру часто может "вытянуть" какой-нибудь отдельный, хорошо реализованный элемент. Я знаю людей, которым нравилось просто летать в Anthem или проходить сюжетную кампанию в Marvel's Avengers. В Dead Island 2 этим аспектом способна стать боевая система. Правда, здесь тоже есть нюансы.

Игра предлагает десятки вариантов оружия. Мечи, тесаки, топоры, вилы, пилы, катаны, гаечные ключи и даже дорожные знаки на палке — все это и многое другое входит в список. Экспериментировать со средствами для уничтожения мертвецов приятно. Они отличаются не только уроном, который во многом зависит от качества оружия, но и дальностью поражения вместе со скоростью замаха.

Если с помощью мачете можно быстро рубить зомби на куски, то при использовании клеймора каждый удар ощущается, как солидное усилие для главного героя. И это хорошо, ведь заметна разница на подсознательном уровне. А еще пользователи будут всегда смаковать своими ударами, ведь в Dead Island 2 присутствует феноменальная система расчленения. Она позволяет очень детально изучить все внутренности зомби в разобранном виде.

Любой удар в той или иной степени наносит повреждения. Исключением становятся только атаки дробящим оружием — всякими битами и клюшками для гольфа. А вот режуще-колющими средствами можно сдирать куски кожи, отрубать конечности и головы, пробивать череп и так далее. В процессе, естественно, во все стороны обильно льется кровь, что только добавляет приятных впечатлений. Благодаря расчленению боевая система ощущается тактильной, сочной и брутальной.

В плане разнообразия врагов в Dead Island 2 тоже не должно быть нехватки. За первые часы я встретил не слишком много противников — джаггернаутов, бегунов, зомби в бронежилете и гренадеров. Последние обвешаны гранатами и взрываются, если сорвать чеку в атаке. Проблемными показались только здоровяки, которые впитывают слишком много урона и портят динамику. Однако в финальной версии точно будет больше противников, что подтвердила внутренняя энциклопедия.

И раз уж я начал хвалить боевую систему, то отмечу взаимодействия с окружением. В Dead Island 2 проработаны простейшие физические процессы: вода проводит электричество, искры поджигают пламя, а кислота разъедает кожу. На локациях обычно разбросаны разные средства, которые позволяют использовать эти взаимодействия. Например, можно увидеть бассейн, куда идут электрические провода. При включении генератора неподалеку все зомби "поджарятся". Или вот еще вариант: заманить зомби в лужу из бензина и поджечь.

Если после этого описания боевой системы вам захотелось поиграть в Dead Island 2, то не удивляйтесь. Сражения действительно могут вызвать желание отправиться в виртуальный Лос-Анджелес, охваченный зомби. Вот только внутри красивой обертки кроется конфета с кисловатым привкусом. На уровне ощущений и зрелищности бои в сиквеле шикарны, однако по части глубины и разнообразия в превью-версии наблюдались некоторые проблемы и опасения.

Варианты действий в сражениях сильно ограничены. Можно совершить легкий и тяжелый удары, бросок оружием и пинок, который почти бесполезен. Есть также всякие метательные сюрикены и приманки. То есть на базовом уровне снова просматривается старый костяк первой части, как и во многих других элементах. Частично здесь выручают способности, но их разнообразие еще предстоит оценить в финальной версии.

Добавлять вариативности призваны взаимодействия с окружением. И частично они это делают, но на весьма примитивном уровне. Обычно нужно всего лишь вставить аккумулятор в генератор или бросить оружие в газовый баллон. А если стремитесь к чему-то большему, то будьте добры придумать, как себя развлечь. Что? Вы хотите срежиссированных условий боя, где игрок будет интуитивно взаимодействовать с окружением на глубоком уровне? Тогда проследуйте в какую-то RPG от Larian.

А если серьезно, то за пять часов было одно сражение с хорошей постановкой и необычными окружающими условиями. Но в остальное время бои сводятся к чередованию легкого и тяжелого ударов в сочетании с рывками. Уклоняться придется часто, ведь зомби бьют, согласно внутренним таймингам и без приоритета ударов. Они продолжают нападать даже при потере конечностей, например, ползут к главному герою, что в целом хорошо.

Подытоживая, боевую систему можно назвать красочной и брутальной. Но она страдает от недостатка разнообразия и постановки. А имеющуюся вариативность игра не заставляет применять — можно вполне обойтись комбинацией удар-рывок. При этом сражениям хочется дать шанс с учетом появления новых способностей и врагов во время прохождения. Возможно, в дальнейшем бои станут глубже и порадуют более изящными аренами. Однако недочеты, замеченные за первые часы, стоит держать в уме.

Выводы

В целом первая четверть Dead Island 2 вызывает смешанные чувства. С одной стороны — это крепкий кооперативный боевик для вечернего расслабления в компании друзей. Есть хорошая боевая система с потенциалом раскрытия при дальнейшем прохождении. То же самое касается и прокачки, а также игривой атмосферы солнечного Лос-Анджелеса, где богачей вдруг настиг зомби-апокалипсис.

Но с другой, Dead Island 2 смотрится явно устаревшей. В экшене не хватает свежий идей, и он выглядит просто аккуратным развитием первой части с несколькими новшествами. Спустя 12 лет этого недостаточно, чтобы претендовать на весомую похвалу. Концепцию требовалось перекроить, а ее лишь косметически подправили. И такой подход Dambuster расстраивает. Dead Island 2 можно аккуратно попробовать, но только с заниженными ожиданиями и пониманием, что никакой революции за период длительной разработки не произошло.

Назар Степорук