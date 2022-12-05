В Steam произошла утечка.

Студия Respawn Entertainment и издательство Electronic Arts допустили утечку в Steam. На странице Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order, появилась дата релиза, системные требования и бонусы за предварительный заказ.

Информацию уже убрали, но, как говорится, интернет все помнит. Star Wars Jedi: Survivor выйдет 16 марта 2023 года, как и утверждали ранее инсайдеры. За предзаказ игры пользователи получат косметические предметы – облики для главного героя Кэла Кестиса, дроида BD-1, светового меча и бластера.

Вероятно, вся официальная информация появится в рамках The Game Awards 2022. Electronic Arts в социальных сетях намекала на появление игры на церемонии награждения. А еще Star Wars Jedi: Survivor включили в трейлер грядущего мероприятия.

Видео дня

Минимальные требования

ОС: Window 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1400;

ОЗУ: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580;

место на диске: 130 Гбайт;

DirectX: версии 12.

Рекомендованные требования

ОС: Window 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;

ОЗУ: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или Radeon RX 6700 XT;

место на диске: 130 Гбайт;

DirectX: версии 12.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

История в сиквеле разворачивается спустя пять лет после событий первой части. Главным героем остался Кэл Кестис, которого сопровождает верный дроид BD-1. Сюжет Survivor напрямую связан с Fallen Order.

Судя по первому трейлеру, в проекте реализуют планету Корусант и нового антагониста.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. На PS4 и Xbox One игру решили не выпускать, чтобы реализовать рендеринг освещения с использованием трассировки лучей, а также сделать геймплей бесшовным.

Вас также могут заинтересовать новости: