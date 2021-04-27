Опробовать 60-минутный отрывок из игры можно будет со 2 по 10 мая.

Финальная демоверсия предстоящего хоррора Resident Evil Village будет доступна игрокам не сутки, как планировалось ранее, а целую неделю. Опробовать 60-минутный отрывок из новой игры пользователи ПК, а также консолей Xbox и PlayStation смогут со 2 по 10 мая.

Об этом компания Capcom сообщила в Твиттере.

"Мы прислушались к вашим отзывам и продлеваем период доступности для последней 60-минутной мультиплатформенной демоверсии Resident Evil Village", – написал издатель.

Ранее доступ к демоверсии RE: Village получили владельцы консолей PS4 и PS5.

Напомним, что сама игра выходит уже 7 мая. Релиз состоится на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, а также на консолях предыдущего поколения.

Трейлер Resident Evil Village

Подробней про Resident Evil Village

Resident Evil Village – это восьмая часть знаменитой хоррор-серии от компании Capcom.

Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий седьмой части. Главный герой, Итан Уинтерс, вместе со своей женой Мией вернулся к обычной жизни, пытаясь забыть произошедшее в доме семьи Бэйкеров. Но вскоре он встречается с Крисом Редфилдом. Тот убивает Мию, забирает Итана и его дочь с собой. В дороге их автомобиль попадает в аварию, после которой Крис и ребенок исчезают, а Итан оказывается в заснеженной деревне, где и развернется основной сюжет Village.

У главного героя будет пистолет и нож, с помощью которого можно не только драться, но и разбивать стекла, чтобы забрать спрятанные предметы.

В игре также будет торговец, у которого можно приобретать оружие и различные припасы.

По сюжету Итан столкнется с Леди Димитреску – женщиной-вампиром, ставшей популярной, после дебютного трейлера.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов