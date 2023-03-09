На игру также действует скидка.

Ubisoft решила привлечь внимание аудитории к своему командному шутеру Rainbow Six Siege. Компания организовала свободный доступ к игре для всех желающих в течение недели.

Развлекаться в проекте можно с 9 по 16 марта. Точное время открытия и закрытия акции зависит от платформы. Пользователям доступна полная версия Rainbow Six Siege со всеми картами и режимами. Возможность развлекаться с друзьями в период свободного доступа тоже предусмотрена.

Акция проходит на всех платформах — ПК (Ubisoft Connect Launcher), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Прогресс, достигнутый за неделю в игре, перейдет в полную версию в случае покупки. А чтобы пользователи охотнее покупали Rainbow Six Siege, Ubisoft организовала скидки до 67%.

Видео дня

Правда, на момент написания новости на PlayStation игра почему-то не подешевела. На ПК можно получить стандартное и Deluxe-издание за 119 и 197 гривен соответственно. А на Xbox цены указаны только в долларах и начинаются от $13.

Rainbow Six Siege — основные подробности

Это командный шутер от Ubisoft, в котором пользователи выбирают оперативников из контртеррористических организаций всех стран мира и сражаются между собой.

Проект включает множество разнообразных режимов. Сюда относятся защита площади, обезвреживание бомбы, тактический реализм и прочее. В каждом из них действуют свои правила.

Главная особенность геймплея в игре — упор на командное взаимодействие и возможность тактически обхитрить врага. Для этого реализованы уникальные умения операторов и разрушаемое окружение.

Rainbow Six Siege вышла в 2015 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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