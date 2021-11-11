В раздачах участвуют SteamWorld Dig 2, Aven Colony и Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure.

Прямо сейчас на ПК проходят три раздачи. В сервисе Epic Games Store можно получить Aven Colony и Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Первая будет бесплатной лишь сегодня, до 18:00, а вторая — до 16 ноября, 18:00 по Киеву. Отдельная раздача проходит в сервисе Steam. Студия Image & Form Games решила подарить пользователям SteamWorld Dig 2. Она тоже доступна бесплатно в течение ограниченного времени. Акция закончится сегодня, в 21:00.

Подробнее об упомянутых проектах

Aven Colony — это стратегия с элементами градостроительного симулятора от Mothership Entertainment и Team17. Игра посвящена созданию нового дома для человечества на далекой планете Эйвен-Прайм. Пользователям предстоит освоиться на территории, которая включает разнообразные биомы, и строить колонии. В процессе придется столкнуться с множеством сложностей, например, ядовитыми газами в атмосфере, грозовыми и песчаными бурями. На Эйвен-Прайм также встречаются инопланетные формы жизни, и с ними нужно наладить контакт.

Ранее шутер Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure был дополнением к Borderlands 2. Однако Gearbox Software и 2K Games решили превратить его в самостоятельное произведение, чтобы ближе познакомить людей с Крошкой Тиной. В проекте реализована кампания с сатирическим сюжетом, который посвящен спасению королевы и ее владений. Пользователям предстоит выбрать одного из шести героев со своим классом, прокачивать его, выполнять задания, собирать экипировку и сражаться с фэнтезийными противниками.

SteamWorld Dig 2 — это метроидвания об исследовании недр земли под старым торговым городком. Игроки в качестве юного стимбота должны выяснить, какие ужасы таятся на глубине сотен метров. В игре присутствуют хорошо реализованные битвы, прокачка и поиск секретов. Последние можно разблокировать только с помощью конкретных умений, которые выдаются при прохождении. Это мотивирует возвращаться в уже посещенные локации и открывать там ранее недоступные места.

Автор: Назар Степорук