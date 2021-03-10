В игре начался новый сезон под названием Flashpoint.

В командной ММО-игре World of Tanks на консолях стартовал пятый сезон под названием Flashpoint. Вместе с ним пользователям станет доступна новая ветка польских средних танков, премиум-машины и множество других бонусов.

Как сообщили в Wargaming, новая ветка польских средних танков состоит из шести машин: начиная с DS PZInż V уровня и заканчивая CS-63 – первым в игре танком с исключительно газотурбинной силовой установкой.

Эта конструктивная особенность нашла отражение в новой игровой механике – турборежиме. Когда он активирован, танк теряет в точности орудия и незаметности, зато способен быстро достигать огневых позиций.

"Мы рады представить игрокам новый сезон, новую ветку машин с большим боевым потенциалом и новую механику. Танки 50TP prototyp и CS-52 LIS стоят того, чтобы за них сражаться, а машины из новой польской ветки средних танков стоят того, чтобы их исследовать", – рассказал креативный директор World of Tanks Console Ти-Джей Вагнер.

Польский тяжелый танк 50TP prototyp, о котором упомянул креативный директор консольной версии WoT достанется игрокам, преодолевшим все 100 этапов нового сезона.

Напомним, в ноябре 2020 года World of Tanks с повышенным разрешением, более высоким FPS и ускоренными загрузками вышла на PS5 и Xbox Series X. Игра также доступна и на консолях прошлого поколения.

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Автор: Сергей Коршунов