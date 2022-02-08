Всему виной слабый графический процессор.

На PlayStation 5 и Xbox Series X Dying Light 2 Stay Human обладает тремя графическими режимами. Пользователи могут играть в 4К, включить трассировку лучей или предпочесть стабильные 60 кадров/с. А вот на Xbox Series S, младшей консоли текущего поколения от Microsoft, свежий экшен работает лишь при 30 кадрах/с. Фанаты поинтересовались, в чем причина такой низкой кадровой частоты, и Techland ответила.

Ведущий дизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала написал в личном микроблоге: "В первую очередь мы решим проблемы с кооперативом, спрос сломал сервера Sony, Microsoft и Epic. Укачивание будет устранено в первом предстоящем патче. FOV и размытие в движении мы рассмотрим в дальнейшем. 30 кадров/с на Series S тоже будут изучаться [для последующих улучшений], но GPU консоли нас сдерживает".

Читайте такжеВ Dying Light 2 нашли секретную локацию с посланием от разработчиков к игрокамОтдельные пользователи возразили Смектале. Они заявили, что другие новые игры исполняются на Series S при 60 кадрах/с. Часть аудитории обвинила Techland в слабой реализации зомби-экшена на младшей консоли Microsoft, но ведущий дизайнер ответил и на эти претензии.

Во втором комментарии Смекталы сказано: "У разных игр разные потребности. DL2 уникальна из-за плотности и вертикальности своего мира, она стримит больше данных, чем большинство игр с открытым миром. Конечно, наши навыки оптимизации могут улучшиться, но, пожалуйста, поищите анализ на сайте Digital Foundry. Мы неплохо справились с работой".

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главный герой Dying Light 2 — выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия игры разворачиваются спустя 20 лет после эпидемии, показанной в первой части.

В сиквеле реализовали нелинейное повествование, новые виды зомби и карту в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание во второй части уделено паркуру. У игроков появилось больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделало перемещение по миру более разнообразным и плавным.

Dying Light 2 Stay Human вышла 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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