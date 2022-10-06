Визуальный стиль в игре сочетает фотореализм и рисованные элементы.

Инсайдер Том Хендерсон оказался прав: игрокам действительно не пришлось долго ждать официального анонса Need for Speed. Студия Criterion Games и издательство Electronic Arts опубликовали первый трейлер новой части знаменитой гоночной франшизы. В нем показали необычный визуальный стиль, погони, разные автомобили и нескольких персонажей. А еще разработчики огласили дату релиза.

Продолжение серии называется Need for Speed Unbound. Игра выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Первый ролик продемонстрировал необычный визуальный стиль проекта. Окружение и автомобили в Unbound выполнены в духе реализма. А вот персонажи и эффекты, словно перекочевали из мультфильма или аниме.

Дебютный трейлер также показал часть персонажей и раскрыл несколько особенностей Need for Speed Unbound. В игре будут ночные соревнования, полицейские погони с выставлением заграждений и улучшение автомобиля.

Подробности Need for Speed Unbound с официального сайта

Главная цель в игре — выстроить карьеру гонщика и занять первое место в главном соревновании. Пользователи смогут зарабатывать средства разными способами: в полицейских погонях, за трюки и победы над противниками.

Визуальная составляющая в Unbound описывается, как "ожившие граффити" в совокупности с реалистичными элементами.

В проекте реализована новая механика побегов: игроки будут накапливать специальный показатель за успешное противостояние с копами.

Разработчики пообещали представить обширную систему улучшения и украшения автомобиля. Все пользователи смогут создать уникальный внешний вид машины.

Вас также могут заинтересовать новости: