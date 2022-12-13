Разработчикам потребовалось больше времени для выпуска игры на PS4 и Xbox One.

Версии Hogwarts Legacy для PlayStation 4 и Xbox One перенесли. Однако на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S игра выйдет вовремя. Разработчики также огласили дату релиза проекта на Nintendo Switch.

Авторы из студии Avalanche Software написали в Twitter: "Hogwarts Legacy выйдет 4 апреля 2023 года на PlayStation 4 и Xbox One и 25 июля 2023 года на Nintendo Switch. Команда с нетерпением ждет выхода игры, и мы хотим обеспечить наилучший игровой опыт на всех платформах".

Конкретной причины переноса создатели не указали, но, вероятнее всего, они столкнулись с проблемами при адаптации экшен-RPG для платформ прошлого поколения. Avalanche Software также опубликовала ссылку на страницу официального сайта с ответами на самые популярные вопросы. Там есть вся основная информация о Hogwarts Legacy.

Видео дня

Что касается ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, то для этих платформ дата релиза осталась прежней — 10 февраля 2023 года. А покупатели издания Digital Deluxe Edition получат доступ к игре на 72 часа раньше, то есть 7 февраля.

Ранее разработчики сообщили, когда проведут вторую геймплейную демонстрацию. Она состоится завтра, 14 декабря, в 20:00 по киевскому времени. Зрителям покажут сражения, поездки на магических зверях, применение разных заклинаний и прочее.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК. Позже игра заглянет на Nintendo Switch.

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