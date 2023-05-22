Релиз состоится в середине осени.

Alan Wake 2 — главный релиз финской студии Remedy Entertainment. Игра должна выйти в текущем году, а недавно появилась более точная информация на этот счет.

Актер озвучения Мэтью Порретта стал гостем в свежем выпуске подкаста Monsters, Madness and Magic. Во время беседы он заявил: "Я работал и буду еще работать над Alan Wake 2, думаю, она должна выйти в октябре, но точного времени я не знаю". Это высказывание исполнителя можно услышать в ролике ниже на 26 минуте.

Отдельно Поретта рассказал о работе над грядущим хоррором с элементами выживания. Актер поведал, как проходил прослушивание и исполнял свою роль в офисе Remedy Entertainment в Финляндии, где он провел много времени.

Напомним, гендиректор студии-разработчика Теро Виртала в конце апреля подтвердил, что Alan Wake 2 должна выйти в течение 2023 года. Производство находится на финальном этапе, а часть сотрудников постепенно переводят на другие проекты.

Alan Wake 2 — основные подробности

Это первый полноценный хоррор с элементами выживания от финской студии. События сиквела разворачиваются после сюжета первой части, в центре истории — писатель Алан Уэйк.

Разработчики обещают реализовать запутанное повествование и напряженную атмосферу.

Проект создается на усовершенствованной версии движка Northlight, собственной технологии Remedy. Это гарантирует должный уровень реализма.

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