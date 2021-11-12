Ремастер должен выйти примерно в 2023 году.

В Сети обнаружилось сразу два доказательства того, что издательство Take-Two Interactive и студия Rockstar Games готовят улучшенную версию GTA IV. Недавно они выпустили сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition и, судя по всему, планируют продолжать работать в этом направлении.

Первым подтверждением грядущего переиздания четвёртой части служит письмо, которое получила администрация сайта LibertyCity. На упомянутом портале размещены моды для всех игр в серии GTA. Юристы Take-Two потребовали от ресурса удалить три фанатских проекта. Их список приведен ниже.

GTA Advance Pc Port — BETA2. Модификация, которая добавляла в третью часть район, здания и рекламные билборды из GTA Advance для Game Boy Advance.

The Lost and Damned Unlocked. Творение переносило в "четверку" весь контент из дополнений.

Сохранение для Grand Theft Auto: The Lost and Damned, в котором игра пройдена на 65 %. Take-Two назвала его серьёзной "угрозой для своих интересов".

Примечательно, что аналогичным образом издательство действовало перед выпуском GTA: The Trilogy. За несколько месяцев до анонса комплекта ремастеров юристы компании начали требовать от разных порталов удалить весомый перечень модов. Под гильотину попали проекты, которые улучшали графику и добавляли новые карты. Сейчас ситуация повторяется, что и натолкнуло на мысли о готовящемся ремастере четвертой части.

Второе подтверждение, что переиздание GTA IV все же выйдет

Об улучшенной версии "четверки" в личном микроблоге сообщил инсайдер Ralph. По его словам, проект выпустят в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Ремастер будет включать дополнение Episodes from Liberty City, а вот мультиплеер из него вырежут. Слова Ralph восприняли с долей скепсиса, так как он не успел отметиться многочисленными правдивыми утечками. Однако недавнее требование Take-Two как минимум частично подтверждает заявление инсайдера.

Автор: Назар Степорук