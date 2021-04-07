Знаменитая игра от студии Rockstar попадет в библиотеку сервиса 8 апреля.

Завтра, 8 апреля, знаменитая игра Grand Theft Auto V пополнит библиотеку сервиса Games Pass на консолях Xbox One и Xbox Series X/S.

Об этом компания Microsoft сообщила в блоге Xbox.

Трейлер Grand Theft Auto V

Подробней про GTA V

GTA V – это одна из самых популярных игр в истории, которая разошлась тиражом в 135 миллионов копий. Здесь три главных героя, гангстерский сюжет с ограблением банков и полная свобода действий в вымышленном городе Лос-Сантос.

Вместе с одним из главных блокбастеров студии Rockstar Games в библиотеку Game Pass попадут еще пять игр, среди которых бывший эксклюзив PlayStation – бейсбольный симулятор MLB The Show.

Zombie Army 4: Dead War – 8 апреля (Xbox и ПК);

NHL 21 – 12 апреля (Xbox);

Rain on Your Parade – 15 апреля (Xbox и ПК);

Pathway – 15 апреля (ПК);

MLB The Show 21 – 20 апреля (Xbox).

Кроме того, 15 апреля библиотеку сервиса покинут Deliver Us the Moon, Gato Roboto, Wargroove, а также пять частей симуляторов американского футбола Madden и две игры из серии хоккейных симуляторов NHL.

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Автор: Сергей Коршунов