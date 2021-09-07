В результате скандала деловые партнеры Tripwire начали разрывать контракты с компанией.

Несколько дней назад Джон Гибсон, президент студии Tripwire Interactive, создавшей ролевой экшен Maneater и шутер Killing Floor 2, высказался в поддержку запрета абортов в штате Техас (США), в результате чего разразился скандал, который закончился его увольнением.

На своей странице в Твиттере, Гибсон написал, что, работая в сфере развлечений, он редко высказывается о политике, но этот вопрос он посчитал особенно важным.

"Горжусь тем, что Верховый суд США утвердил закон в Техасе, запрещающий аборты при наличии сердцебиения у ребенка", – написал Джон Гибсон.

Это один из самых строгих законов в Техасе, запрещающий аборты после шестой недели, то есть зачастую до того, как многие женщины узнают о своей беременности, передает CNN.

Также закон дает право частным лицам подавать гражданские иски против любого, кто помогает беременной женщине сделать аборт в нарушение запрета.

После этого высказывания главы Tripwire Interactive, многие его подписчики, включая экс-редактора PC Gamer и сценариста фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" Гэри Уитта, создателя Gears of War Клиффа Блежински и геймдизайнера God of War Кори Барлога, раскритиковали позицию Гибсона.

Основная претензия была в том, что Гибсон гордится законом, "ограничивающим личные свободы женщин". Многие в комментариях также высказались, что больше не хотят играть в игры Tripwire Interactive. Однако этим дело не ограничилось.

Вскоре компания Shipwright, помогавшая в разработке Maneater и экшена Chivalry 2, который компания Гибсона издавала, объявила о том, что разрывает все контракты с Tripwire. В Shipwright подчеркнули, что, опубликовав свою личную политическую позицию, Гибсон впутал в это и коллег, с которыми сотрудничает. И это может навредить им.

"Мы не можем с чистой совестью продолжить работу с Tripwire при текущем руководстве компании, и мы немедленно начинаем разрывать все контракты", – написали в Shipwright.

Студия Torn Banner, разработавшая Chivalry 2 тоже поспешила заявить, что позиция главы издательства не отражена в их игре, и противоречит тому, что сами разработчики думают о правах женщин.

Многие поддержали решение Shipwright прекратить сотрудничество с Tripwire, и начали призывать авторов Chivalry 2 разорвать контракт с Tripwire.

В результате на сайте Tripwire Interactive появилось сообщение о том, что Джон Гибсон покинул пост главы компании. Его место займет временно Аллан Уилсон – сооснователь Tripwire.

"Высказывание Джона Гибсона является его частным мнением и не отражает мнения Tripwire Interactive. В его комментарии игнорировались ценности всей нашей команды, наших партнеров и большей части нашего сообщества", – говорится в заявлении.

Автор: Сергей Коршунов