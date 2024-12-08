Доктор Джонс - настоящий собачник.

В Indiana Jones and the Great Circle враги патрулируют локации с собаками, но доктор Джонс не может причинить им никакого вреда. Если игрок наведёт прицел на четвероногого, Индиана не спустит курок.

Издание Comicbook вспомнило весь лор Индианы Джонса и дало исчерпывающий ответ на вопрос. Доктор Генри Джонс младший, а именно так на самом деле зовут главного героя, очень любит собак, а свой псевдоним Генри взял в честь собаки Индианы, которая стала ему лучшим другом в детстве.

В книге "Индиана Джонс и яйца динозавров" герой вспоминает, что он так и не смирился со смертью собаки Индианы. В самой же игре Инди тоже упоминает, что он собачник.

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Ну, всё же не стоит забывать, что франшиза "Индиана Джонс" принадлежит Disney и Lucasfilm. Эти компании вряд ли бы допустили, чтобы их герой асоциировался с чем-то негативным, вроде убийства собак.

Ранее мы рассказывали как так вышло, что классические части GTA стали временными эксклюзивами Playstation. Sony боялась грядущего релиза первого Xbox и предлагала всем разработчикам и издателям эксклюзивность на своей платформе.

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