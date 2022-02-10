Судя по всему, Rockstar пойдет на эксперимент.

На прошлой неделе Rockstar Games официально подтвердила, что разрабатывает GTA 6. Новость взорвала интернет — пользователи сразу же принялись обсуждать, каким окажется продолжение знаменитой франшизы. К беседам фанатов присоединился инсайдер под псевдонимом Matheusbr9895. Он сослался на внутренние источники и раскрыл полное название Grand Theft Auto 6.

Следует сразу подчеркнуть, что ранее информатор не успел отметиться правдивыми утечками. Поэтому его заявление лучше воспринимать в качестве слухов. Matheusbr9895 написал в личном микроблоге: "Слышал внутреннюю шумиху по поводу названия следующей части франшизы GTA, что-то вроде GTA Vice — может быть изменено при финальном анонсе".

Читайте такжеRockstar подтвердила разработку GTA 6 и объявила дату выхода некстген-версии GTA VЕсть сразу несколько причин, почему слово Vice подходит для продолжения Grand Theft Auto. Согласно данным инсайдеров, события "шестерки" разворачиваются в Вайс-Сити. Это также отсылка к полицейскому подразделению, которое расследует торговлю наркотиками и похожую незаконную деятельность. Плюс ко всему первые две буквы слова формируют римскую цифру VI и показывают, что это шестая часть франшизы. Аналогичный прием использовала Capcom при запуске Resident Evil Village.

Что известно о GTA 6

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити. Одним из главных героев станет девушка.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений.

Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

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