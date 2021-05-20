О предстоящей экранизации СМИ узнали из пресс-релиза мультфильма о Бэтмене.

Компания DC совместно с Warner Bros. Animation планирует выпустить полнометражный анимационный фильм по мотивам файтинга Injustice: Gods Among Us.

Как сообщает издание IGN, официального анонса еще не было. Но о планирующейся экранизации стало известно из пресс-релиза мультфильма Batman: The Long Halloween, Part Two. Не ясно, насколько точно сюжет будет повторять историю оригинальной игры. Ожидается, что анимационная лента Injustice выйдет в этом году, а официально о ней сообщат в ближайшее время.

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О сюжете Injustice: Gods Among Us

Сюжетная кампания файтинга Injustice: Gods Among Us начинается с того, что Джокер заставил Супермена убить свою возлюбленную Лоис Лейн и их нерожденного ребенка. Лишившись морального компаса, Кларк Кент убивает Джокера и становится диктатором всей планеты.

В параллельной вселенной Бэтмену удалось предотвратить эту ситуацию. Но в последний момент он вместе с Джокером попадает в мир к Супермену-диктатору. Здесь, объединившись с другими супергероями, Темный Рыцарь будет противостоять злому Человеку из Стали.

Injustice: Gods Among Us от создателей Mortal Kombat вышел в 2013 году на ПК, PS3, Xbox 360 и Wii U.

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Автор: Сергей Коршунов