Главе Xbox понравился дизайн PlayStation 5

Фил Спенсер побывал на шоу Animal Talking и рассказал, что думает про консоль конкурента.

Глава компании Xbox, Фил Спенсер, посетил онлайн-шоу Animal Talking, которое проводится в игре Animal Crossing: New Horizons. Он поделился подробностями переноса шутера Halo Infinite, рассказал о Xbox Series X и прокомментировал новую консоль своего главного конкурента – PlayStation.

О переносе Halo Infinite

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На днях стало известно, что флагманская игра для Xbox Series X не выйдет одновременно с новой консолью в ноябре. Ее релиз перенесли на 2021 год, сославшись на многочисленные трудности в разработке.

На шоу Animal Talking Фил Спенсер поделился подробностями о переносе игры. Осознав, что у Halo Infinite есть проблемы, в Xbox думали над тем, чтобы выпускать шутер частями. Однако в итоге решили отложить релиз на следующий год. В этом решении его поддержала компания Microsoft.

"Мы ожидали, что Halo Infinite выйдет одновременно с Xbox Series X. Но в итоге, нам пришлось принять правильное решение. Я прошу прощения у поклонников за перенос игры. Но я считаю, что наше решение окупится в долгосрочной перспективе как для Xbox, так и для самой Halo, и наших пользователей", – передает слова Фила Спенсера австралийский портал Stevivor.

Про Xbox Series X

Фил Спенсер также рассказал, что уже почти год использует дома Xbox Series X. Сама консоль поступит в продажу только в ноябре. И глава Xbox уверяет, что новая консоль намного мощнее чем Xbox One, но при этом такая же тихая в работе.

"Мы спроектировали нашу консоль в соответствии с функциональным дизайном, чтобы можно было втягивать много воздуха большим вентилятором. Благодаря своему размеру он вращается медленно и это не создает громких звуков при работе устройства", – сказал глава Xbox.

К слову проблема с высоким уровнем шума из-за работы системы охлаждения наблюдается в консоли PlayStation 4 и PS4 Pro.

О PlayStation 5

Во время онлайн-шоу Animal Talking Фил Спенсер рассказал также о том, что думает о PlayStation 5. Глава Xbox отметил, что ему понравился дизайн новой консоли своего главного конкурента. Но он подчеркнул, что они с Sony пошли по иному пути, хоть и преследовали похожие цели.

"PS5 работает на более высоких тактовых частотах, поэтому они управляют своим устройством не так как мы. Они выбрали другой подход. Но я уверен, что они планировали достичь тех же целей, что и мы в отношение того, как консоль должна работать и звучать", – резюмировал глава Xbox.

Полную версию шоу с участием Фила Спенсера можно посмотреть на YouTube-канале Animal Talking.

Что такое Animal Talking

Animal Talking – ток-шоу, которое появилось в игре Animal Crossing: New Horizons в апреле 2020 года.

Его создал бывший главный редактор игрового издания PC Gamer и сценарист фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" Гэри Уитта.

Ранее в эфире онлайн-шоу появлялся британский певец Стинг, который представил на шоу новую версию своей песни Don't Stand So Close To Me, а также актеры Дэнни Трехо и Элайджа Вуд.

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Автор: Сергей Коршунов