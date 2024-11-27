PS2 всё ещё остаётся самой продаваемой консолью в истории.

Playstation 2 уверенно держит звание самой продаваемой консоли в истории, и вряд ли ещё какая-то приставка сможет обогнать её по продажам.

Sony поделилась, что с 2000 года она продала 160 миллионов экземпляров Playstation 2. Однако в интернете обратили внимание, что на момент остановки производства консоли в марте 2012 года, она продалась тиражом в 155 миллионов.

Похоже, 5 миллионов человек предпочли классику аж трём новым поколениям консолей PS3, PS4 и PS5. Разумеется, что когда компания прекращает производство устройства, оно не мигом исчезает с прилавков. Консоль таких масштабов как Playstation 2 производили с запасом на несколько лет.

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До чисел PS2 смогли дойти только консоли Nintendo. Портативная Nintendo DS с 2004 по 2007 год продалась тиражом в 154 миллиона, а Nintendo Switch с каждым квартальным отчётом подбирается всё ближе к приставке Sony, на момент сентября 2024 года, игроки купили 146 миллионов Switch.

Ранее мы рассказывали, что один из создателей Playstation покидает Sony. Шухей Йошида проработал в Sony 38 лет, 31 год из которых он занимался Playstation.

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