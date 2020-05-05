PewDiePie подписал эксклюзивный контракт о проведении стримов на YouTube

В 2020 году PewDiePie планирует сконцентрироваться на проведении прямых трансляций.

Блогер PewDiePie (настоящее имя Феликс Чельберг) подписал эксклюзивный контракт о проведении стримов на YouTube Gaming. Подробности сделки не разглашаются.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"YouTube был моим домом более десяти лет и переход к стримам на этой платформе кажется мне вполне естесственным, поскольку я ищу новые способы создания контента и взаимодействия с фанатами по всему миру. В 2020 году и в дальнейшем я сконцентрируюсь именно на трансляциях, поэтому я рад сотрудничеству с YouTube и возможности оказаться в авангарде развития новых функций продукта", - рассказал Чельберг.

В 2019 году PewDiePie заключил соглашение со стриминговой площадкой DLive, однако прекратил вести трансляции на этой платформе в конце года.

Сейчас на канале Чельберга насчитывается 104 миллиона подписчиков, а его ролики набрали более 25,3 миллиардов просмотров.