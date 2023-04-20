Эпоха заработка на перепродаже PS5 окончилась.

Осенью 2020 года во время запуска PlayStation 5 был колоссальных ажиотаж. Спрос значительно превысил предложение, а Sony не могла обеспечить должное количество консолей из-за недостатка комплектующих и нарушенных логистических цепочек. Эти проблемы были вызваны пандемией COVID-19. В результате PS5 стала предметом спекуляций: перекупщики приобретали весь тираж, а потом пытались реализовать по завышенным ценам. На пике спроса стоимость поднимали в два-три раза. Однако эта эпоха осталась в прошлом.

Как сообщило издание The Gamer, в США перекупщики начали продавать PlayStation 5 по сниженным ценам. На таких площадках, как eBay, есть множество объявлений с предложением купить PS5. Цены в среднем составляют от $450 до $490, причем в более дорогих вариантах в комплекте с консолью идет God of War Ragnarök. Снижение стоимости PlayStation 5 у перекупщиков как нельзя лучше подтверждает слова Sony о поставках достаточного количества PS5 на рынок.

Правда, в ветке PlayStation на Reddit один из пользователей рассказал, что написал перекупщику, который выставил приставку на продажу по сниженной цене. И тот ответил: "Это только для объявления, а на самом деле они стоят $500". То есть отдельные спекулянты все еще пытаются заработать на вторичной продаже PS5, заманивая людей ценами ниже рыночной.

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Продажи PlayStation 5: последняя информация

По состоянию на январь текущего года Sony удалось реализовать более 30 миллионов консолей. Декабрь 2022-го стал рекордным в этом плане.

Аналитики Circana (бывшая NPD) сообщили, что PS5 обошла PS4 по темпам продаж в США. На это консоли текущего поколения понадобились 29 месяцев с момента запуска.

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