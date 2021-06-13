При желании игроки смогут переключиться на оригинальный визуальный стиль из классической Diablo II.

Переиздание культовой ролевой игры Diablo II с подзаголовком Resurrected выйдет 23 сентября. Игру выпустят на всех платформах: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.

Дату релиза ремейка и новый трейлер показали сегодня на игровой выставке E3.

Трейлер Diablo II: Resurrected

В Resurrected будет обновленная графика, но разработчики обещают, что при желании игроки смогут переключиться на оригинальный визуальный стиль из классической Diablo II и перенести свой прогресс на любую платформу, где выйдет игра.

Про Diablo II

Изначально Diablo II вышла в 2000 году, получив высокие оценки от фанатов и прессы. В первый год вторая часть Diablo разошлась тиражом в 4 миллиона копий. Игра стала культовой и породила множество подражателей.

Напомним, студия Blizzard также готовит четвертую часть Diablo. Сюжет новой игры будет строиться вокруг могущественного демона Лилит. В Diablo IV будет полноценный открытый мир, а в каждой главе будет своя локация.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов