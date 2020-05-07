Юбилейную выставку Paris Games Week 2020 отменили из-за коронавируса

Мероприятие должно было пройти с 23 по 27 октября.

Ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, которая проводится во Франции – Paris Games Week 2020 отменена.

Об этом на своем официальном сайте сообщили организаторы мероприятия.

«Текущая ситуация в мире затруднила организацию такого массового мероприятия. Поэтому с огромным волнением мы приняли решение об отмене Paris Games Week. Это была наша 10-я, юбилейная выставка, которая должна была пройти с 23 по 27 октября», – говорится на сайте.

Организаторы также сообщили, что будут готовиться к проведению выставки в следующем году.

Напомним, Paris Games Week 2020 – это вторая крупнейшая игровая выставка в Европе. Только в прошлом году мероприятие посетило более 317 тысяч человек. Ранее из-за коронавируса была отменена еще одна масштабная игровая выставка – E3 2020. Она должна была пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня.