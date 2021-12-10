Разработчики показали навыки каждого из четырех персонажей.

Игру про "Отряд самоубийц" под названием Suicide Squad: Kill the Justice League анонсировали еще в прошлом году. Однако геймплей проекта показали только сейчас — на церемонии награждения The Game Awards 2021. Свежий трейлер содержит много быстрых сражений и позволяет понять, какими навыками обладают главные герои.

Новое видео сначала показывает, как один из протагонистов, Капитан Бумеранг, говорит на камеру о "Лиге справедливости". Он рассказывает, что организация не такая хорошая, как принято считать. Особенно досталось Флешу, хотя тот в долгу не остался. Супергерой прибежал и ударил Капитана Бумеранга головой об камеру.

Далее зрителям продемонстрировали динамичные сражения с участием всех героев. Харли Квинн обладает крюком-кошкой и способна цепляться за разные объекты окружения. Она также хороша в ближнем бою благодаря быстрым ударам руками и ногами. Дэдшот летает с помощью реактивного ранца и стреляет из разного оружия. Король Акула умеет бегать по вертикальным поверхностям и разбрасывать противников во все стороны благодаря своей мощи. А Капитан Бумеранг быстро перемещается и применяет пистолеты.

Что еще показали в трейлере

Боевая система отсылает к Batman: Arkham, но стала более быстрой. Придется ловчее реагировать на действия врагов.

В игре присутствует много видов противников. Среди них есть как люди, так и всякие монстры.

Супергерои в проекте станут боссами. Флеш как раз один из таковых.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, точная дата пока не сообщается.

Автор: Назар Степорук